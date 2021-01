Boeing 737 MAX w przyszłym tygodniu dostanie zgodę na latanie po Europie

Stanie się to już w przyszłym tygodniu.

Boeingi 737 MAX zostaną dopuszczone do latania w Europie.

Po tym, jak zawieszono wszystkie loty Boeinga 737 MAX w marcu 2019 po dwóch katastrofach lotniczych, Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego poinformowała o ponownym dopuszczeniu do latania tych modeli w Europie od przyszłego tygodnia.

Dopuszczenie Boeingów 737 MAX do latania budzi duże obawy wśród pasażerów, jednak, jak powiedział Patrick Ky będący dyrektorem wykonawczym Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA):

- Planujemy opublikować go [dokument dopuszczający model 737 MAX do latania w Europie – przyp. red.] w przyszłym tygodniu, co oznacza, że MAX znowu będzie mógł latać.

Zgoda na latanie po Europie dla Boeinga 737 MAX

Po prawie dwóch latach uziemienia i wyjściu na jaw wyjątkowych niekompetencji producenta Boeing 737 MAX dostanie zielone światło na latanie w Europie. EASA wkrótce opublikuje dyrektywę zdolności do lotu po tym, jak jej „cztery główne wymagania zostały spełnione”, jak powiedział Patrick Ky.

Niebezpieczne MAX-y

13 marca 2019 roku FAA nakazała uziemienie wszystkich MAX-ów i wszczęła dochodzenie w sprawie dwóch katastrof lotniczych (w Indonezji i Etiopii) z udziałem tych modeli samolotów. W trakcie śledztwa okazało się, że powodem dwóch katastrof był wadliwy system MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) oraz rażące błędy samej firmy.

Powrót Boeingów 737 MAX

W listopadzie 2020 jako pierwszy dopuścił MAX-y do latania amerykański FAA, następnie brazylijska agencja cywilnego ruchu lotniczego ANAC, a 18 stycznia władze kanadyjskie. W przyszłym tygodniu zielone światło da Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.