Bo to taki egzotyczny język... - czyli po co ten polski

artykuł sponsorowany

Język polski cieszy się opinią jednego z najtrudniejszych na świecie. Opinia ta nie do końca jest zasłużona. Wszystko bowiem zależy od nastawienia, motywacji i determinacji uczniów, ale i szkoły językowej, w której uczą się polskiego…

Dlaczego obcokrajowcy uczą się polskiego? Jakie kursy najchętniej wybierają? Czy nauka online jest skuteczna?

O nauce języka polskiego opowiada dyrektorka Centrum Języka Polskiego Varia z Krakowa Katarzyna Hoffmann.

Lektorki języka polskiego w szkole Varia zapraszają do wspólnej nauki!

Miłosz w oryginale

W kursach Centrum Języka Polskiego Varia rocznie bierze udział ponad 1000 osób z całego świata.

Polska rodzina, przyjaciele to najlepsze i niewątpliwie najczęstsze motywacje do nauki.

Ale nie jedyne.

Centrum Varia znajduje się w Krakowie, jednym z najpiękniejszych miast Polski

Fabien ze Szwajcarii uczy się u nas polskiego, bo „to taki egzotyczny język”. Maria z Rosji chciałaby czytać Miłosza w oryginale. Marco pracuje w Warszawie we włoskiej restauracji. Śmieje się, że Polacy doskonale radzą sobie z językiem włoskim... spaghetti, lasagna, pizza... Polskie menu jest znacznie bardziej skomplikowane: żurek, grzybowa, barszcz czerwony.

Nathan z Wielkiej Brytanii właśnie kończy dwutygodniowy kurs online w naszej szkole. Jest politologiem, w Anglii prowadzi zajęcia dotyczące polskiej polityki zagranicznej. Mówi po polsku świetnie, ale też długo się uczy.

„Mam syna i dwie kurki”

Tak… wszystko jasne. Nathan jest z Anglii, więc czyta „c” jak „k”. I tak jego „kurki” mają na imię Lisa i Anna. Błędy językowe, które popełniają nasi studenci bywają naprawdę urocze.

Bawi nas zawsze, gdy studenci widząc przy przejściu ulicznym znak „Uwaga piesi!” nie mogą wyjść z podziwu, że w Polsce psy mają takie przywileje… Bo przecież „piesi” to liczba mnoga od słowa „pies”.

„Zabójcze” bywają również zdrobnienia, no bo jak tu wydedukować, że tak popularne w Krakowie kawusie, ciasteczka czy bileciki, znaczą to samo co "kawy, ciastka i bilety". Zwłaszcza, gdy ktoś dopiero rozpoczyna swą przygodę z polskim.

Polski po polsku

Uczymy wyłącznie po polsku, bo taka metoda jest najbardziej efektywna. Może się wydawać, że wrzucamy naszych kursantów na głęboką wodę, ale przecież kiedy wchodzi się do polskiego sklepu, rozmawia z Polakiem na ulicy, w urzędzie - wszędzie słyszy się „oryginalny” polski.

Na lekcji więc jakby tylko odtwarzamy naturalną sytuację.

Polski w praktyce. Bo przecież trzeba umiec się dogadać...

Polski w dwa tygodnie

W obecnym, pandemicznym czasie wiele osób decyduje się na kursy online. Wiadomo - jest to bezpieczny, ale też bardzo wygodny sposób na naukę języka. Nie trzeba tracić czasu na dojazdy i można wybrać najlepszą szkołę w Polsce, mieszkając nawet w Nowej Zelandii.

Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się u nas intensywne kursy online.

Uczniowie mają kontakt z językiem codziennie przez dwa tygodnie. Na lekcjach jest kładziony nacisk na komunikację i naukę słownictwa. Zawiłości polskiej gramatyki wprowadzamy bezstresowo. Nasze grupy są niewielkie - do dziesięciu osób, tak by każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć, a między studentami możliwa była interakcja.

„Ruskie pierogi online”

Lekcje to nie wszystko. Na naszych kursach studenci mają możliwość poznania polskiej kultury uczestnicząc na przykład w warsztatach „Wirtualna podróż po Polsce” albo przygotowując sztandarowe danie polskiej kuchni, gdy lepimy razem pierogi ruskie online. Dla chcącego nic trudnego.

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO VARIA

Kursy dwytugodniowe online: https://www.kurspolskiego.pl/pl/Kursy_polskiego/dwutygodniowy-intensywny-kurs-online

Kursy semestralne online: https://www.kurspolskiego.pl/pl/Kursy_polskiego/kursy-semestralne-online

www.kurspolskiego.pl