Bluza męska – jakie fasony są modne w tym sezonie?

Bluza męska to atrybut każdego faceta. Sprawdza się ona idealnie w wielu warunkach. Podkreśla sylwetkę, zapewnia komfort użytkowania i chroni przed zimnem. Na rynku dostępnych jest wiele modeli bluz męskich, które od lat podbijają serca panów. Jakie fasony są modne w tym sezonie? Co sprawdzi się idealnie na jesienne wieczory i długie zimowe dni?

Bluza męska z kapturem czy bez?

W sezonie zimowo-jesiennym niezwykle ważna jest ochrona przed niskimi temperaturami. Ważne, aby bluza męska była ciepła i komfortowa. W tym sezonie największą popularnością cieszą się bluzy wkładane przez głowę. Umożliwiają one warstwowy ubiór. Bluza męska bez kaptura ułatwia zakładanie na nią kurtki, czy innej odzieży wierzchniej. Bluza męska podszyta polarem idealnie zabezpieczy ciało. Nie jest jednak wodoodporna. Dlatego najlepiej łączyć ją z kurtkami przejściowymi. Idealnie izolują one podmuchy porywistego wiatru i chronią przed kroplami deszczu. Szeroki wybór kurtek przejściowych w różnych wzorach i rozmiarach znajdziesz na https://modivo.pl/c/mezczyzni/odziez/kurtki/kurtki-przejsciowe.

Jesień 2022- jaką bluzę męską wybrać?

Bluzy męskie różnią się fasonami i wzorami. Dobór odpowiedniej bluzy męskiej jest w znacznym stopniu kwestią indywidualną. Warto jednak kierować się panującymi trendami. Te oprócz kroju, zdradzają również, jakie kolory są najmodniejsze tej jesieni. W chłodnych miesiącach dobrze jest zainwestować w ubrania, które rozbudzą szarą rzeczywistość. W tym roku wśród bluz męskich królują takie kolory jak:

bordowy

zielony

musztardowy

granatowy

Bluzy męskie o klasycznym kroju i stonowanej barwie są odpowiednie dla mężczyzn w każdym wieku. Idealnie komponują się z jeansowymi spodniami, jak i w luźniejszych stylizacjach. Szeroki wybór bluz męskich, które powinny znaleźć się w każdej szafie oferuje sklep MODIVO. Miejsce, w którym każdy facet znajdzie coś dla siebie. Bluz męskich szukaj na https://modivo.pl/c/mezczyzni/odziez/bluzy-i-polary/bluzy.

Nie(typowe) rozwiązania

Kobiety uwielbiają bawić się modą. Mężczyźni z reguły wolą trzymać się sprawdzonych schematów. Nie znaczy to jednak, że reguła ta nie ma wyjątków. Odrobina szaleństwa w klasycznym stroju przyciągnie uwagę i doda pewności siebie. W sezonie jesiennym można bardzo prosto bawić się modą. Bluza męska nie musi być nudna! Najmodniejsze fasony bluz męskich tej jesieni to między innymi połączenie znanej od lat flaneli, kraty i dresowego kaptura. Takie zestawienie świetnie sprawdzi się z dodatkiem kurki jeansowej. Popularne w tym sezonie są również bluzy z dużym logiem lub wyszukanym nadrukiem. Ten mały element zmienia cały strój i podkreśla wyjątkowość.

Nie tylko bluza!

Bluzy męskie są niezwykle wygodną częścią garderoby. Wielu panów chętnie je kupuje. Niektórzy jednak zastanawiają się, z czym je łączyć lub co założyć zamiast bluzy męskiej. Bardzo ważnym dodatkiem w wielu stylizacjach może okazać się wspomniana wcześniej kurtka przejściowa lub kurtka jeansowa. Ta druga powinna znaleźć się w każdej szafie. Jest to część ubioru, która przydaje się niemal przez cały rok. Kurtka jeansowa męska- z czym ją łączyć w codziennych stylizacjach? Praktycznie z wszystkim! Kurtka jeansowa świetnie sprawdzi się jako dodatek do koszuli, czy koszulki polo. W przypadku zwykłego T-shirtu lub czarnej bluzy męskiej to właśnie kurta jeansowa nadaje wyjątkowego stylu.