Blue Monday: To właśnie dziś przypada "najbardziej depresyjny dzień w roku"!

Fot. Getty

To właśnie dziś, 17 stycznia, czyli w trzeci poniedziałek pierwszego miesiąca w roku, przypada ponoć "najbardziej depresyjny dzień w roku". Dzień ten został wprowadzony w 2004 r. za pomocą wzoru matematycznego.

Dlaczego trzeci poniedziałek stycznia miałby być „najbardziej depresyjnym dniem w roku”? Dla Cliffa Arnalla – brytyjskiego psychologa pracującego na Uniwersytecie w Cardiff , który ustanowił Blue Monday, było to bardzo logiczne, ponieważ dało się ustalić na podstawie wzoru matematycznego. Arnall, wyznaczając najbardziej przygnębiający dzień w roku, wziął pod uwagę czynniki meteorologiczne (a zatem krótki dzień i słabe nasłonecznienie), psychologiczne (w tym przede wszystkim świadomość niedotrzymania postanowień noworocznych) i ekonomiczne (w tym przede wszystkim obowiązek spłaty bożonarodzeniowych, krótkoterminowych pożyczek). Do swojego wzoru naukowiec dodał jeszcze kilka innych czynników, a zatem: miesięczne wynagrodzenie (pomniejszone o świąteczne długi), poziom motywacji i poczucie konieczności podjęcia działań.

I choć metoda przyjęta przez brytyjskiego psychologa do wyliczenia najbardziej „depresyjnego” miesiąca w roku jest wątpliwa, eksperci podkreślają, że stan przygnębienia odczuwany w połowie czy w trzecim tygodniu stycznia nie jest niczym dziwnym. Ostatecznie radosne świętowanie Świąt Bożego Narodzenia jest już dawno za nami, do następnych Świąt Wielkanocnych jest jeszcze sporo czasu, krótki dzień i niski poziom nasłonecznienia rzeczywiście dają się o tej porze roku we znaki (nie tylko osobom o skłonnościach do popadania w depresję), a do zmiany aury jest jeszcze długa droga.

Samospełniające się proroctwo?

W zasadzie wielu z nas nadal nie wie, co to jest i kiedy przypada Blue Monday, dlatego eksperci zalecają, żeby informację o "najbardziej depresyjnym dniu w roku" traktować z przymrużeniem oka. Ostatecznie człowiek ma naturalne skłonności do tego, żeby poddawać się samospełniającym się proroctwom i informacja o „najbardziej przygnębiającym dniu” może zwyczajnie u wielu z nas dopiero uruchomić zły nastrój. Na efekt „Blue Monday” najbardziej narażone są osoby między dwudziestym i trzydziestym rokiem życia, w tym szczególnie kobiety.