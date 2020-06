Blisko £1 mln wyniesie przemalowanie rządowego samolotu na kolory brytyjskiej flagi. Maszyna ma promować Brexit

Fot. Getty

Lawina krytyki spadła na Borisa Johnsona za decyzję o przemalowaniu rządowego samolotu RAF Voyager z szarego na kolory brytyjskiej flagi. Koszt zmiany wyglądu maszyny, która ma promować Brexit na całym świecie, wyniesie £900,000.

Na decyzji premiera Borisa Johnsona dotyczącej zmiany wyglądu rządowego samolotu RAF Voyager, opozycja nie pozostawiła suchej nitki. Okazuje się bowiem, że za wielkomocarstwowe zachcianki premiera, kosztujące podatników £900,000, można by kupić chociażby 180 tysięcy dawek leku deksametazon na COVID-19 (leku, który w ostatnim czasie naukowcy brytyjscy uznali za przełomowy w leczeniu pacjentów chorych na koronawirusa). Downing Street zaprzeczyło jednakże, by przemalowanie maszyny używanej przez brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, a także ministrów i wyższych rangą członków rodziny królewskiej z szarego na kolory brytyjskiej flagi, stanowiło marnotrawstwo publicznych pieniędzy.



Samolot w nowych barwach ma promować Brexit

- Oznacza to, że samolot będzie mógł lepiej reprezentować Wielką Brytanię na świecie, nosząc narodowe symbole, podobnie jak samoloty wielu innych przywódców - zapewnił rzecznik Borisa Johnsona odnosząc się do decyzji o namalowaniu na kadłubie i ogonie samolotu RAF Voyager wzoru w kolorach czerwonym, białym i niebieskim. A dodatkowo jeszcze rzecznik podkreślił, że należąca do RAF maszyna nie straci przez to swojej przydatności militarnej.

Koszty przemalowania samolotu przyprawiają o zawrót głowy

Jeśli chodzi o koszty zmiany wyglądu samolotu, to Downing Street poinformowało, iż zadbało o ich ograniczenie do minimum. - Na każdym etapie pracy staraliśmy się zapewnić brytyjskim podatnikom korzystny stosunek jakości do ceny, a wszystkie prace są prowadzone w Wielkiej Brytanii, z czego bezpośrednio korzystają brytyjscy wykonawcy – zaznaczył rzecznik. Ale to zapewnienie nie przekonało deputowanych partii opozycyjnych, którzy przypuścili atak na rząd beztrosko wydający publiczne pieniądze w czasie epidemii. „Lek deksametazon, który może potencjalnie uratować życie ludzi chorujących na koronawirusa, kosztuje 5 funtów za jedną dawkę. Boris Johnson mógł kupić 180 000 takich dawek, ale zamiast tego [zdecydował się] namalować flagę na samolocie" - napisał chociażby na Twitterze Ed Davey, pełniący obowiązki lidera Liberalnych Demokratów.