Blisko połowa przedsiębiorstw w Polsce planuje wzrost wynagrodzeń od Nowego Roku

Fot. Getty

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad wynika, że blisko połowa przedsiębiorstw w Polsce planuje od Nowego Roku podwyższyć swoim pracownikom wynagrodzenie. Podwyżki będą w dużej mierze motywowane wzrostem ustawowej płacy minimalnej z 2250 zł brutto do 2600 zł brutto.

W badaniu „Plany pracodawców”, przeprowadzonym przez Instytut Badawczy Randstad w okresie od 8 października do 7 listopada 2019 r., wzięło udział 1000 przedsiębiorstw (na pytania odpowiedziały osoby odpowiedzialne w firmach za zarządzanie kadrami i rekrutację nowych pracowników). Aż 48 proc. ankietowanych firm przyznała, że planuje wzrost wynagrodzeń od Nowego Roku, co oznacza, że jest to najwyższy odsetek w historii badań przeprowadzanych przez Randstad. Jednocześnie 46 proc. przedsiębiorstw zaznaczyła, że w 2020 r. zamierza zamrozić płace na najbliższe pół roku. Co ciekawe, większą szansę na podwyżki będą mieli w przyszłym roku mieszkańcy wsi poza obrębem dużych aglomeracji (54 proc.), a także mieszkańcy małych miast do 20 tysięcy mieszkańców (52 proc.) oraz miast średnich (53 proc.). Podwyżki częściej dostaną również pracownicy w branżach związanych z pośrednictwem finansowym (56 proc.), pracownicy zajmujący się obsługą nieruchomości i firm (51 proc.) oraz pracownicy zatrudnieni w usługach (49 proc), niż pracownicy z branży budowlanej, przemysłu czy handlu.

Czytaj też: „Dlaczego Ci, którzy chcą wrócić do Polski tak bardzo nie znoszą tych, którym tu dobrze?” - Polka zapytała w sieci. Jaka jest Wasza opinia?

Niemal połowa przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu Randstad, zatrudnia pracowników, którym płaci pensję minimalną. A to właśnie wzrost płacy minimalnej z 2250 zł brutto do 2600 złotych brutto jest motorem napędowym przyszłorocznych podwyżek. Jak jednak zaznaczają przedsiębiorcy, podwyżka płacy minimalnej będzie musiała zostać przez nich czymś zrekompensowana. I tak aż 42 proc. przedsiębiorców twierdzi, że wskutek podniesienia płacy minimalnej będzie musiała także podnieść od stycznia ceny produktów i usług, a niemal 30 proc. firm zapowiada wstrzymanie podwyżki pracownikom o wyższych płacach. Poza tym ok. 1/3 firm zapowiedziała ograniczenie inwestycji, co czwarta firma ogłosiła wstrzymanie rekrutacji nowych pracowników, a co piąta - zredukowanie zatrudnienia.

>>> POBIERZ DARMOWY PORADNIK DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI >>> KLIKNIJ TUTAJ!!! <<<