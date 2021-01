Blisko połowa pracowników supermarketów w UK zarabia poniżej stawki Real Living Wage

Fot. Getty

Pracownicy supermarketów, jako pracownicy kluczowi, od blisko roku bezpośrednio narażają swoje życie lub zdrowie, by zapewnić wszystkim możliwość robienia zakupów. Tymczasem, jak pokazują najnowsze badania, blisko połowa pracowników największych sieci hipermarketów na Wyspach zarabia poniżej stawki Real Living Wage.

Jak informuje organizacja Citizens UK, żadna z dużych sieci supermarketów w UK nie przyłączyła się w tym roku do Living Wage Foundation, aby płacić swoim pracownikom stawkę Real Living Wage. Stawka ta, w odróżnieniu od ustawowej stawki Living Wage (dawniej Minimum Wage), bierze też pod uwagę koszty życia i wynosi obecnie £10,85 za godzinę pracy w Londynie i £9,50 za godzinę pracy poza stolicą (stawka Living Wage wynosi z kolei £8,72 za godzinę pracy dla pracowników powyżej 25. roku życia i £8,20 dla pracowników poniżej tego wieku). - Nawet pomimo ekonomicznej rzezi, którą spowodowała pandemia, ponad 1000 nowych pracodawców zdołało znaleźć pieniądze, by przystąpić do programu Real Living Wage i płacić trochę więcej najniżej wynagradzanemu personelowi. Natomiast, o ile niektórzy pracodawcy naprawdę mają teraz trudności, to supermarkety odnotowują zyski na rekordowym poziomie, a nawet i to nie skłoniło dużych supermarketów do płacenia wszystkim pracownikom i kontrahentom pensji pozwalającej się utrzymać. To jest niedopuszczalne – zaznaczył Matthew Bolton, dyrektor wykonawczy Citizens UK, cytowany m.in. przez „The Independent”.

Supermarkety z rekordową sprzedażą

Oficjalne statystyki pokazują, że konsumenci w UK wydali w grudniu zeszłego roku w największych supermarketach w UK przeszło £12 mld (to absolutny rekord sprzedaży w okresie przedświątecznym). Jednak gigantyczne zyski nie tylko nie doprowadziły do podwyżki pensji wszystkich pracowników do stawki Real Living Wage (poniżej tej stawki zarabia 45 proc. pracowników sieci hipermarketów), ale też nie spowodowały poprawy warunków ich pracy. Bo warto wiedzieć (a wskazują na to dane Office for National Statistics), że pracownik supermarketu na Wyspach nie pracuje średnio 37,5 godziny tygodniowo, ale jedynie 28 godzin tygodniowo. Natomiast niektóre sieci, takie jak np. Sainsbury's, nie płacą pracownikom nawet za obowiązkową, 20-minutową przerwę. Organizacja High Pay Centre zwraca także uwagę na fakt, że w sieciach sklepów takich jak Tesco, Morrisons i Ocado, notowanych w czołowej 10-tce FTSE 350, z roku na rok drastycznie powiększają się różnice w zarobkach kadry zarządzającej i pracowników najniższego szczebla.