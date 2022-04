Blisko połowa nauczycieli w Anglii deklaruje, że w ciągu najbliższych pięciu lat chce odejść z pracy. Jakie mają powody?

Fot. Getty

Najnowsze badania pokazują, że blisko połowa nauczycieli w Wielkiej Brytanii ma dość swojej pracy i chce porzucić zawód. Znaczna ich liczba planuje to zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat.

Najnowszy sondaż, przeprowadzony wśród 1788 nauczycieli na kilka dni prazed doroczną konferencją National Education Union (tym razem zaplanowaną w Bournemouth) nie napawa optymizmem. Okazuje się bowiem, że 44 proc. nauczycieli chce porzucić zawód w ciągu najbliższych pięciu lat, czyli do 2027 r. Aż 22 proc. badanych nie zamierza jednak czekać tychże pięciu lat, tylko planuje porzucić nauczanie w szkole w ciągu zaledwie dwóch lat. Głównym powodem, dla którego nauczyciele nie chcą już więcej uczyć, jest przeciążenie ilością pracy, która dla 52 proc. respondentów jest „nie do opanowania” lub „przez większość czasu nie do opanowania”. Dodajmy natomiast, że w 2021 r. na podobne problemy wskazywało tylko 35 proc. ankietowanych nauczycieli.

Dlaczego nauczyciele w UK chcą odejść z pracy?

Dla aż 65 proc. nauczycieli, którzy chcą odejść z zawodu w UK w ciągu najbliższych dwóch lat, powodem jest właśnie nadmiar pracy. Ale to nie jedyna przyczyna, dla której nauczyciele źle czują się w swojej roli – nie mniejszym problemem dla wielu jest także malejący poziom zaufania do nauczycieli ze strony społeczeństwa i rządu. Poza tym sporo nauczycieli nie jest też usatysfakcjonowanych rosnącą ilością roboty papierkowej oraz ciągłą kontrolą ich efektywności oraz sposobu nauczania.

Szkoły mają coraz większe trudności z obsadzaniem wakatów, co prowadzi do tego, że wielu nauczycieli bierze na siebie dodatkowe obowiązki. Aż 73 proc. zgłosiło, że problem ten zintensyfikował się od początku pandemii. - Ludzie odchodzą, a następnie ich obowiązki są przydzielane innym – skarży się jeden z nauczycieli. - Pozostajemy zawodem, w którym liczba godzin nieodpłatnej pracy jest największa, a liczba godzin przepracowanych przez nauczycieli nadal jest znacznie powyżej średniej międzynarodowej. Jest to po prostu nie do utrzymania i może prowadzić tylko do wypalenia zawodowego – podsumowała piętrzące się w UK problemy dr Mary Bousted, sekretarz generalna NEU.