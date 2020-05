Blisko co czwarty pracownik w UK został wysłany na urlop FURLOUGH w ciągu ostatnich 2 tygodni

Fot. Getty

Oficjalne rządowe dane pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni na przymusowy urlop furlough wysłanych zostało blisko 25 proc. pracowników na Wyspach. To oznacza, że niemal 6,3 mln mieszkańców UK otrzyma pensję w ramach programu pomocowego Coronavirus Job Retention Scheme w wysokości 80 proc. dotychczasowej pensji.

Z hojnego programu pomocowego zaproponowanego przez kanclerza Rishiego Sunaka skorzystało w ciągu ostatnich dwóch tygodni znacznie więcej przedsiębiorców, niż zakładał rząd. Jak pokazują oficjalne dane, na przymusowy urlop furlough wysłany został blisko co czwarty pracownik na Wyspach, a dokładniej mówiąc – 23 proc. siły roboczej w kraju. Do programu Coronavirus Job Retention Scheme, który zapewnia dopłaty do wynagrodzeń pracowników w wysokości 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż £2500 miesięcznie) przystąpiło od 20 kwietnia 800 000 firm. Eksperci oszacowali, że koszt pomocy publicznej dla firm w tym okresie wyniósł £8 mld (a przypomnijmy, że całkowity koszt pomocy na okres 3 miesięcy Office for Budget Responsibility oszacowało na £39 mld, plus £10 mld dla osób samozatrudnionych).

Rishi Sunak odniósł się także na antenie ITV News do apeli przedsiębiorców i polityków opozycji o wydłużenie pomocy przedsiębiorcom w okresie po poluzowaniu lockdownu. - Wszystkich, którzy się tym martwią, pragnę zapewnić, że nie będzie nagłego końca obowiązywania programu [pomocowego]. Pracuję nad tym, żeby znaleźć najbardziej skuteczny sposób na zakończenie programu i pozwolić ludziom w zrównoważony sposób powrócić do pracy.- zaznaczył Sunak.

Rządowy program pomocowy Coronavirus Job Retention Scheme jest powszechnie chwalony, także przez Polaków, co w swoim najnowszym komentarzu potwierdza chociażby dziennikarz Jakub Krupa.