Blisko 40 osób utknęło na noc w pubie w East Sussex. Przez silną śnieżycę musieli porzucić swoje samochody

Do zupełnie nieoczekiwanej sytuacji doszło w niedzielę wieczorem w Burwash, w East Sussex, gdzie w jednym z pubów schronienie przed śnieżycą znalazło blisko 40 osób. Niespodziewani goście zostali w The Bear Inn na całą noc i... wcale nie żałowali przygody, która ich spotkała.

Śnieżyca, która w dniu wczorajszym nawiedziła niektóre regiony Anglii, w tym East Sussex, spowodowała ogromny chaos na drogach. W miejscowości Burwash wystarczyło zaledwie 15 minut silnych opadów śniegu, żeby osoby zmotoryzowane zmusić do zaprzestania jazdy, wyjścia z samochodu i poszukania schronienia. Tak właśnie stało się z blisko 40 osobami, które zawitały pod wieczór do pubu The Bear Inn, chcąc przeczekać złe warunki pogodowe, ogrzać się, a także napić i zjeść coś ciepłego. Jedną z takich osób była Dr Alexandra Loske - kurator Royal Pavilion w Brighton, która o ciekawym i nadzwyczaj niespodziewanym wieczorze opowiedziała w mediach i mediach społecznościowych. Młoda Brytyjka stwierdziła, że cała sytuacja przywołała jej na myśl sceny z Biblii i dodała, że nawet ludzie, którzy musieli tej nocy spać na podłodze, byli zwyczajnie „zadowoleni”.

Podobnie jak dr Loske zachowało się blisko 40 innych osób, z których część została wyproszona na wieczór z innego lokalu. Loske porzuciła samochód na A265 około godz. 17 po tym, jak sytuacja na drodze stała się „naprawdę przerażająca”. Samochody wielu ludzi odmówiły posłuszeństwa, utykały w zaspach lub się ślizgały, toteż jedynym rozwiązaniem dla większości zmotoryzowanych było ich porzucenie przy drodze. - To było dość niezwykłe. Piętnaście minut śniegu wystarczyło, abyśmy całkowicie utknęli. (…) Warunki były naprawdę zdradliwe. Potem zorientowaliśmy się, że Bear Inn przyjmuje zagubionych ludzi bez dachu nad głową. (…) To była długa noc i dość przerażająca, ale zawarliśmy wiele wspaniałych znajomości i poznaliśmy wielu uroczych i życzliwych ludzi. Jesteśmy bezpieczni i jest nam ciepło. To było absolutnie niesamowite, palące się kominki, (…), darmowe jedzenie, darmowe gorące napoje – wszystkim nam pozwolili przenocować – w takich słowach wyjątkową noc w pubie w East Sussex opisała młoda Brytyjka.

Stranded and snowed in near Burwash since 5pm, and we all got kicked out of the first pub. A 2-mile treck through the snow to The Bear Inn, which has taken in dozens of people and is staying open all night. Hot drinks, logfires, mattresses for children. Human kindness. @BBCSussexpic.twitter.com/jibHEfT97z