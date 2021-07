Blackpool: "Polski sklep" ma trudności z uzyskaniem koncesji, bo ludzie w okolicy nadużywają alkoholu

Polski sklep w Blackpool ma problem z otrzymaniem koncesji na sprzedaż alkoholu z powodu najwyższego wskaźnika przestępczości związanej z alkoholem w okolicy oraz innymi czynnikami.

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu informacyjnego "LancsLive" nowy polski sklep spożywczy w Blackpool, którego właściciel zainwestował w interes ponad 100 000 funtów, może nie otrzymać koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Powodem takiej sytuacji są problemy ze spożyciem alkoholu w okolicy. O co konkretnie chodzi? Rzeczony sklep znajduje się na ulicy Abingdon, tuż między centrum miasta a centralnym molo. Sklep został otwarty w zeszłym miesiącu i oferuje szeroką gamę świeżych produktów, w tym europejskie specjały i wysokiej jakości mięso.

"Polski sklep" ma problemy z uzyskaniem pozwolenia na sprzedaż alkoholu w UK

Właściciel "polskiego sklepu" zwrócił się do lokalnych władze Blackpool Council o pozwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia poza lokalem w godzinach od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do niedzieli z godzinami otwarcia od 8:00 do 22:00 od poniedziałku do niedzieli, jak czytamy na łamach "LancsLive". Lokal znajduje się w strefie, którą dotyczą regulacje Off Licence Cumulative Impact Assessment (CIA). Oznacza to, że złożony przez właściciel wniosek podlega szczegółowej analizie.

Jak podają lokalne media wszystko wskazuje na to, że wniosek w tej sprawie zostanie odrzucony. Do tej pory lokalna policja, organ wydający licencje dot. sprzedaży alkoholu, a także służby zdrowia publicznego i ochrony dzieci w Blackpool wezwały radę do odrzucenia aplikacji właściciela polskiego sklepu. Z jakiego powodu? Otóż w rejonie Talbot, gdzie znajduje się lokal, jest "nasycony" innymi sklepami z koncesjami oraz wysoki wskaźnik przestępstw związanych z alokoholem.

Dlaczego lokalne władze nie chcą wydać koncesji?

Obecnie w okolicy znajdują się 23 sklepy z koncesjami na sprzedaż alkoholu, co stanowi 12,8% wszystkich koncesji w Blackpool. Rzeczony sklep znajduje się również około 100 metrów od sklepu Co-op, 25 metrów od News and Booze oraz 50 metrów od Home Bargains. Talbot ma obecnie drugi najwyższy wskaźnik przestępczości związanej z alkoholem w Blackpool. Na samej Abingdon Street odnotowano aż 229 przypadków łamania prawa w tym względzie.

Dodajmy również, że zgodnie z danymi Lancashire Police, wskaźnik przestępczości związanej z alkoholem w Talbot wynosi 65,7 na 1 000 mieszkańców. Rozpatrując tę liczbę w kontekście - średnia dla Blackpool wynosi 18, a dla całego hrabstwa Lancashire - 6,4.

W okolicy dochodzi do wielu przestępstw i wypadków związanych z alkoholem

Statystyki zdrowotne pokazują, że Talbot ma jeden z najwyższych wskaźników hospitalizacji związanych z alkoholem w Blackpool. Wskaźnik przyjęć związanych z alkoholem wynoszący 279,9 na 100 000 jest prawie 200% wyższy niż średnia krajowa, gdy w samym Blackpool jest większy o 83% wyższy niż średnia krajowa. Wskaźniki wezwań pogotowia ratunkowego do przypadków związanych z zatruciem alkoholem są trzykrotnie większe niż średnia w Blackpool (10,3) i prawie ośmiokrotnie większe, niż średnia dla całego hrabstwa (3,6).