Blackburn: Pijany Polak jadąc po kilka piw rozbił samochód na latarni

Piwny eksport się rozkręca. Producenci za granicą nie nadrobią jednak tego, co przecieka im między palcami na rodzimym rynku.

39-letnia Sally Brown została zatrzymana przez policjantów podejrzewających ją o to, że prowadzi pod wpływem alkoholu. Kobieta w zadziwiający sposób zareagowała na kontrolę i... chwytając policjanta za...

Mocna kampania przeciwko pijanym kierowcom. Do imprezowiczów w toalecie przemówił... więzień!

Pijani kierowcy to zmora naszych czasów, a przecież do wielu tragedii by nie doszło, gdyby ludzie trzymali się jednej zasady – niewsiadania za kółko po spożyciu nawet małej ilości alkoholu. W jednym z...