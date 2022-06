Biżuteria i gotówka „skradzione z walizki pasażerki easyJet na lotnisku Manchesterze”

Fot. Getty

300 funtów w gotówce i droga biżuteria w tajemniczych okolicznościach zniknęły z bagażu pewnej rodziny, podróżującej samolotem linii easyJet z Manchesteru do Lizbony. Pasażerowie są przekonani, że okradziono ich jeszcze na lotnisku w UK.

Rodzice zabrali swoją córkę na urodzinowy wyjazd z Wielkiej Brytanii do Portugalii, gdzie mieli wręczyć 21-latce dość szczodry prezent, w którego skład wchodził między innymi naszyjnik marki Tiffany. Niestety, po wylądowaniu na lotnisku w Lizbonie, rodzina z przerażeniem odkryła, że ktoś zerwał kłódkę z walizki, w której przewozili biżuterię i pieniądze w gotówce. Co więcej, złodzieje mieli zabrać z torby nawet kartki urodzinowe od przyjaciół i rodziny.

Z bagażu lotniczego skradziono kosztowności

Do zdarzenia, o którym pisze portal Metro, doszło w ubiegłą niedzielę. Rodzina wylatywała z terminalu 1. na lotnisku w Manchesterze. Do luku nadali tylko jedną walizkę, w której rodzice mieli schować prezenty urodzinowe dla córki. Bagaż zabezpieczyli metalową kłódką i nie spodziewali się, że ktoś będzie próbował ją sforsować. Niestety, okazało się, że ktoś jednak próbował i że takie zabezpieczenie to dla złodziei żaden problem.

Matka 21-latki jest przekonana, że kradzież musiała mieć miejsce jeszcze w Wielkiej Brytanii, ponieważ po lądowaniu w Lizbonie bagaże zostały szybko wyładowane z samolotu i pasażerowie bardzo sprawnie odebrali je na portugalskim lotnisku. Zdaniem pasażerki easyJet oznacza to, że po lądowaniu złodzieje nie mieliby tyle czasu, aby otworzyć bagaż, przeszukać go i zabrać kosztowności.

EasyJet przeprasza i rozpoczyna dochodzenie

EasyJet, który obsługę naziemną zleca zewnętrznej firmie, poinformował, że rozpoczęto wewnątrzne dochodzenie w tej sprawie. Rzecznik linii lotniczej, cytowany przez Merto, powiedział: „Po zapoznaniu się z doświadczeniami rodziny Read, jest nam przykro. Bardzo poważnie traktujemy wszelkie tego rodzaju zarzuty i badamy je z naszym partnerem zajmującym się obsługą bagażu na lotnisku w Manchesterze. Ściśle współpracujemy ze wszystkimi naszymi partnerami lotniskowymi, aby zapewnić bezpieczną obsługę bagaży naszych pasażerów. Pozostaliśmy w kontakcie z rodziną, aby przeprosić za niedogodności i zaoferować wszelką dalszą pomoc w tej sprawie”.

