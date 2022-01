Biurka i krzesła, dzięki którym w pracy spalisz zbędne kilogramy i wzmocnisz swój kręgosłup

Pracując w biurze czy zdalnie (najczęściej) w pozycji siedzącej mamy zdecydowanie za mało ruchu, a stan naszego kręgosłupa często pozostawia wiele do życzenia. Jednak wcale tak nie musi być. Zmiana siedzącego trybu pracy staje się możliwa dzięki aktywnemu i ergonomicznemu wyposażeniu biura. Dodatkowy plus jest taki, że przy okazji dbamy o zdrowie fizyczne i tracimy zbędne kilogramy.

Praca w biurze nie musi już wcale wyglądać tak, jak jeszcze 10 lat temu. W pozycji siedzącej spędzamy zdecydowanie zbyt wiele czasu, co w konsekwencji odbija się na naszym kręgosłupie, krążeniu, kondycji fizycznej oraz nadwadze. Nie zawsze mamy jednak czas i możliwość zmiany trybu pracy, jednak to, co niewątpliwie możemy zmienić, to wyposażenie naszego biura na takie, które bardziej będzie sprzyjać naszym potrzebom.

Biurka z regulacją wysokości i aktywne krzesła

Wynalazek ten należy bezsprzecznie do jednego z najbardziej rewolucyjnych biorąc pod uwagę fakt jak wielu z nas dotyczy problem siedzącego trybu pracy będącego jedną z przyczyn chorób cywilizacyjnych.

Mowa w tym wypadku o biurkach z regulacją wysokości i aktywnych krzesłach, dzięki którym w pracy możemy się ruszać, pracować aktywnie, nawet w pełnym tego słowa znaczeniu ćwicząc.

Zmiana postawy z siedzącej na stojącą, nawet na określony czas w ciągu dnia, zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, wzmacnia mięśnie. Potwierdzają to także eksperci. Christopher Krantz, terapeuta zajęciowy w Klinice Amadeus W Halmstad zwraca uwagę na to, że „siedzący tryb pracy utrwala statyczny, monotonny wzorzec ruchowy, który osłabia mięśnie i sprzyja urazom”. Według niego „można tego uniknąć zmieniając pozycję w pracy”.

Regularne zmiany pozycji w trakcie pracy pozwalają też na większy relaks ciała, gdyż elastyczne ciało to też zrelaksowane ciało. Dzięki ruchowi stawów biodrowych, kolanowych i innych zwiększamy krążenie i unikamy zastojów, które prowadzą do chorób zwyrodnieniowych czy urazów.

Dbaj o mięśnie i stawy dzięki stołkom balansującym

Idealne na pracę stawów i mięśni głębokich może być takie wyzwanie jak platforma balansująca. Pozwala ona na zachowanie równowagi we wszystkich kierunkach, co zwiększa naszą elastyczność i zapewnia ruch. Podobną aktywność zapewniają również aktywne krzesła – jak stołki balansujące i siodłowe. Dzięki nim wzmacniamy mięśnie pleców i tułowia, pracujemy nad postawą i krążeniem krwi.

Możliwości dla aktywnych jest wiele. Dla tych, którzy myślą o większym wysiłku, AJprodukty oferują także rower biurowy, na którym tempo wysiłku możemy dostosować do własnych potrzeb, czy bieżnię biurową. Wysiłek fizyczny porównywalny do tego na siłowni nie jest tutaj konieczny, aby z powodzeniem zadbać o zdrowie i spalić zbędną tkankę tłuszczową.