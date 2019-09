Bitcoin zyskuje na wartości! Jednym z powodów... chaos związany z Brexitem

Fot. Getty

Podczas gdy brytyjska waluta ustawicznie traci na wartości na skutek Brexitu, najbardziej znana kryptowaluta Bitcoin znacznie w związku z zawirowaniami politycznymi w UK zyskuje. W ciągu ostatnich dni Bitcoin zyskał na wartości w stosunku do funta o 10 proc.!

W ostatnich dniach, gdy ważyły się losy Borisa Johnsona i przejęcia przez parlament procesu negocjacyjnego, kurs funta spadł do najniższego poziomu od 35 miesięcy wobec euro i od 2016 r. wobec dolara. Tymczasem polityczne zawirowania związane z Brexitem służą kryptowalutom, które znacznie zyskują dzięki temu na wartości.

Czytaj też: Wszystkie alternatywy dla mechanizmu backstop mają wady - głosi tajna rządowa analiza

Bitcoin zyskał w popniedziałek 6 proc. w stosunku do dolara i aż 10 proc. w stosunku do funta. Analitycy są zgodni co do tego, że gwałtowny przyrost wartości Bitcoina jest ściśle związany ze znacznym spadkiem wartości funta. Poza tym eksperci ds. kryptowalut nie mają wątpliwości, że będą one osiągać rekordowe wartości, jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy.

Nie przegap: Dlaczego 2,6 miliona imigrantów z UE nie aplikowało jeszcze o settled status? Jakie są powody?

Ale na wzrost wartości Bitcoina i innych kryptowalut wpływ mają także inne czynniki. Chodzi tu przede wszystkim o problemy ekonomiczne Argentyny, a także o zaostrzającą się wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Coraz częściej słyszy się też głosy, że inwestorzy zaczynają traktować Bitcoiny jako najbezpieczniejsze aktywa, czyli podobnie do złota. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że podaż tej kryptowaluty jest ograniczona – przypomnijmy, że Bitcoinów jest tylko 21 mln. Nie bez znaczenia jest również fakt, że rynek kryptowalut ma zdecentralizowaną strukturę.

Bądź na bieżąco: Ruszyła duża kampania skierowana do mieszkańców UK: „Przygotujcie się na Brexit”