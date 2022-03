Pijany pasażer obudził się pokryty własnymi wymiocinami. Sąd skazał go na trzy miesiące więzienia

Fot. Getty

Sąd w Birmingham skazał mężczyznę na trzy miesiące więzienia za upicie się i wymiotowanie w samolocie. Czy pasażer był agresywny?

Pijani pasażerowie to zmora wielu linii lotniczych, ponieważ najczęściej pod wpływem alkoholu stają się agresywni, a ich zachowanie jest nie tylko trudne do zniesienia, ale także niebezpieczne z powodu utraty kontroli nad sobą.

Trzy miesiące więzienia dla pijanego pasażera

Jeden z pasażerów samolotu Jet2, lecącego z Turcji do Wielkiej Brytanii, tak bardzo zatruł się alkoholem, że wymiotował przez sen. Zwymiotowanie na siebie oraz okoliczne siedzenia nie było jednak ostatnim przewinieniem pijanego pasażera. Mężczyzna miał być bowiem aż tak nietrzeźwy, że nie był w stanie otworzyć swojej torby w celu okazania paszportu.

Co ciekawe, choć 49-latek wcale nie był ani agresywny, ani nawet niegrzeczny dla kogokolwiek na pokładzie, brytyjski sąd zawyrokował o karze wydawałoby się dość surowej, czyli o karze trzech miesięcy więzienia. Sędzia stwierdził, że pomimo spokojnego zachowania, pasażer jako osoba pijana stwarzał realne niebezpieczeństwo dla pasażerów i lotu, ponieważ nie był w stanie kontrolować swojegoo zachowania. Do incydentu doszło jeszcze w październiku zeszłego roku, jednak wyrok zapadł dopiero teraz. Przed sądem mężczyzna przyznał się do tego, że był pijany w samolocie.

Na swoją obronę mężczyzna i jego sądowy obrońca próbowali wyjaśniać, że mężczyzna wypił przed lotem jedynie dwa kieliszki wina, a rozstrój żołądka mógł być spowodowany imprezą zaręczynową, na które mężczyzna był w noc przed podróżą. Obrońca mężczyzny mówił też przed sądem, że pasażer mocno przeżywa niedawny rozwód, a alkohol służył mu jedynie do rozluźnienia się i nie pobudził pasażera do zachowań agresywnych. Wręcz przeciwnie, w samolocie mężczyzna po prostu zasnął i obudził się cały we własnych wymiotach.

Załoga samolotu poinformowała policję o incydencie z udziałem pijanego pasażera na pokładzie. Po wylądowaniu samolotu na lotnisku docelowym w Birmingham, funkcjonariusze czekali na mężczyznę.