Birmingham: Mężczyzna uderzył 3- miesięczne dziecko w oko piłką golfową! Przed ucieczką powstrzymał go rozgniewany tłum

Do poważnego incydentu doszło wczoraj wieczorem w Radley's Park w Birmingham. 36-letni mężczyzna uderzył 3-miesięczne dziecko w oko piłką golfową, a przed ucieczką z miejsca zdarzenia powstrzymał go tłum rozgniewanych ludzi.

Na razie nie wiadomo, czy uderzenie 3-miesięcznego dziecka było przypadkowym, czy zamierzonym działaniem ze strony 36-latka. To co natomiast wiadomo, to to, że niemowlę trafiło do szpitala z poważnym urazem oka, a także z raną głowy. Z relacji świadków wynika także, że sprawca zdarzenia przebywał na terenie parku z dwójką dzieci oraz że po uderzeniu dziecka piłką golfową próbował on uciec z miejsca zdarzenia.

Ucieczka mężczyźnie się nie udała, ponieważ mama niemowlęcia, gdy tylko zauważyła jego ociekającą krwią twarz, zaalarmowała ludzi znajdujących się w jej pobliżu. Z tego też względu na oddalającego się 36-latka rzuciło się blisko 20 osób, które nie dopuściły do jego ucieczki. Chwilę później ekipa ratowników medycznych zawiadomiła o całym zajściu policję, a ta aresztowała mężczyznę.

- Otworzyłam drzwi i zobaczyłam biegnącą kobietę. Zapytała, czy wszystko w porządku, a ona poprosiła mnie, żebym zadzwoniła na pogotowie, ponieważ jej dziecko zostało uderzone w oko i krew lała mu się z twarzy (…) Mężczyzna, który uderzył piłkę golfową z przeciwległej strony parku miał przy sobie dwójkę dzieci. Próbował uciec, ale grupa młodych ludzi podążyła w jego kierunku, prosząc go o to, by zachował się w porządku i poczekał na pogotowie – powiedziała 27-letnia Katie, która mieszka w sąsiedztwie parku. - Następnie mężczyzna uderzył głową jednego z młodych ludzi i szybko doszło do bójki z udziałem ok. 10 osób – dodała.

