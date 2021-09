Birmingham: Lekarze przypadkowo usunęli zdrowe dziecko podczas zabiegu aborcji chorego bliźniaka

Fot: Pxhere

Do tragicznej w skutkach pomyłki doszło w szpitalu Birmingham Women’s and Children’s NHS Foundation Trust - dokonano aborcji zdrowego dziecka w wyniku pomylenia go z chorym bliźniakiem.

Kulisy tej sprawy zostały ujawnione przez brytyjskich dziennikarz z "The Sunday Express" dzięki dostępowi do informacji publicznych na mocy prawa związanego z Freedom of Information. Te tragiczne wydarzenia miały miejsce dwa lata temu. Podczas badań prenatalnych u jednego z dzieci kobiety znajdującej się w bliźniaczej ciąży wykryto znaczne ograniczenie wzrostu. Wiązało się to z zwiększonym ryzykiem urodzenia martwego dziecka. Podjęto decyzję o usunięciu ciąży, jednak lekarze popełnili błąd. Podczas zabiegu aborcji usunięto zdrowe dziecko. Wkrótce potem drugi bliźniak również zmarł...

"W najpoważniejszych przypadkach selektywna aborcja może zwiększyć szanse na przeżycie normalnie rosnącego płodu kosztem poważnie ograniczonego wzrostu bliźniaka - komentował w tej sprawie rzecznik Royal College of Obstetricians and Gynecologists.

Tragiczna w skutkach aborcja

"Niestety, podczas wysoce specjalistycznej procedury płodowej w 2019 roku, która obejmowała operację w łonie matki w celu oddzielenia i potencjalnego uratowania życia pojedynczego bliźniaka (...), wystąpił błąd krytyczny" - to oficjalny komentarz doktor Fiony Reynolds, naczelnej lekarz w Birmingham Women's and Children's NHS Trust.

"W tej tragicznej sprawie został przeprowadzone pełne i kompleksowe śledztwo. Ustaleniami podzielono się z rodziną, wraz z naszymi szczerymi przeprosinami i kondolencjami. W wyniku śledztwa przeprowadziliśmy przegląd naszych procedur i opracowaliśmy nowy protokół postępowania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia takiego incydentu" - klarowała doktor Reynolds.

Dodajmy, że ten przypadek był jedną z wielu tragicznych śmierci spowodowanych przez szpitalne zaniedbania. "Express" ujawnił również inne przypadki, które dosłownie mrożą krew w żyłach. Pacjent North Bristol NHS Trust po usunięciu niewłaściwego odcinka jelita. W West Suffolk NHS Trust pacjentowi powiedziano, że ma grypę i został odesłany do domu. Jak się później okazało miał sepsę i zmarł. W Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust pacjent został przypadkowo odłączony od zasilania tlenem i również poniósł śmierć.