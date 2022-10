Birkenhead: Diler zmusił swoją partnerkę do ukrycia narkotyków w jej pochwie

Fot: Pxhere

Kobieta ukryła heroinę i kokainę swojego chłopaka-dilera narkotyków w swojej pochwie. Przed sądem 30-letnia Brytyjka tłumaczyła się, że jej partner zmusił ją do tego siłą. Ostatecznie, choć przyznała się do winy, do więzienia nie poszła, choć usłyszała wyrok skazujący. Dlaczego? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu.

Dnia 8 czerwca 2022 roku, około godziny 15:30 funkcjonariusze policji patrolujący Oxton Road w Birkenhead (miasto leżące w hrabstwie Merseyside) zauważyli Ryana Leonarda, a więc mężczyznę poszukiwanego przez lokalne służby. Mężczyzna miał zachowywać się w podejrzany sposób w dość szemranej okolicy, w pobliżu grupy narkomanów, czym zwrócił uwagę stróżów prawa. Brytyjscy funkcjonariusze przystąpili do akcji. Po przeszukaniu mężczyzny w jego posiadaniu znaleziono jedynie 675 funtów w gotówce i nic więcej. Na tym jednak ta historia się nie kończy.

Jeden z policjantów zauważył, że towarzysząca Leonardowi kobieta również zachowywała się dosyć nerwowo. Gdy się zbliżył i wyczuł charakterystyczny zapach marihuany, więc postanowił ją przeszukać. Policjant nie pomylił się. Kobieta znajdowała się w posiadaniu narkotyków. Jak czytamy w relacji brytyjskich mediów 30-letnia Brooke Morgan schowała „w sobie” 71 opakowań kokainy i 17 heroiny. Narkotyki ukrywała we własnej waginie.

Znajdująca się w 11. tygodniu ciąży kobieta pomagała w handlu narkotykami

Następnie, policjanci postanowili przeprowadzić przeszukanie jej mieszkania przy Albany Road. Także tam były ukryte narkotyki. Funkcjonariusze znaleźli plastikowe pudełko w salonie, w których ukryto kolejne 17 opakowań heroiny, 162 porcje kokainy o wysokiej czystości i osiem jednouncjowych paczek heroiny. Łączna wartość uliczna tych narkotyków sięgała dziesiątek tysięcy funtów.

Skonfiskowano również nielegalne w UK ostre narzędzia, w tym maczetę, a na wszystkich tych przedmiotach i nielegalnych substancjach znajdowały się ślady DNA Ryana Leonarda. Jego 30-letnia partnerka utrzymywała, że nie miała pojęcia o tym, że mężczyzna w jej mieszkaniu ukrył narkotyki.

30-latka została zmuszona siłą do nielegalnej działalności przez swojego partnera

Ustalono również, że Leonard był częścią siatki narkotykowej przynajmniej od końca kwietnia 2022 roku, co wykazała analiza należących do niego urządzeń elektronicznych. Mężczyzna w sumie wykonał „24 000 oddzielnych komunikatów” w związku ze swoją działalnością, a w skali dnia miał ich robić do 230. Występujący z ramienia prokuratury Tom Challinor przekonywał, że prowadził „regularny, profesjonalny handel narkotykami”.

Przed obliczem Liverpool Crown Court Brooke Morgan broniła się, mówiąc, że jej partner zmusił ją do ukrycia we własnym ciele narkotyków siłą. Działała pod przymusem i w ograniczony sposób przyczyniła się do handlu narkotykami. Przed sądem utrzymywała także, że jej partner dopuszczał się w stosunku do niej przemocy. Kobieta była już wcześniej karana, a obecnie znajduje się w 11 tygodniu ciąży. Zaznaczała, że pracowała jako wolontariuszka w organizacjach charytatywnych, a ostatecznie przyznała się do winy.

W jaki sposób tłumaczyła się ze swojego postępowania przed sądem?

30-letnia Brooke Morgan przyznała się do stawianych jej zarzutów związanych z handlem kokainą i heroiną, posiadaniem marihuany oraz praniem brudnych pieniędzy. Liverpool Crown Court skazał ją na wyrok 24 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, a sędzia przyznał, iż była ofiarą przemocy domowej. „W twoim przypadku mogę zawiesić wyrok [...]. Mam nadzieję, że nigdy więcej cię nie zobaczę, ale jeśli to zrobię, będę musiał wysłać cię do więzienia” - komentował sędzia Anil Murray, cytowany przez brytyjskie media.

Jaki wyrok brytyjski sąd wydał w tej sprawie?

Z kolei Ryan Leonard, który pojawił się w sądzie za pośrednictwem łącza wideo z HMP Forest Bank, ma na swoim koncie 10 wyroków skazujących za 20 przestępstw. Mężczyzna przyznał się do posiadania kokainy i heroiny z zamiarem sprzedaży, handlu kokainą i heroiną oraz prania brudnych pieniędzy. Ostatecznie został skazany na 54 miesiące pozbawienia wolności. W jego przypadku warto dodać, że popadł w długi u osób, u których nie powinno się mieć długów, jak to zostało ujęte przed sądem. Właśnie ten fakt miał stać za tym, że Leonard zajął się nielegalną działalnością.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!