Bilety kolejowe za pół ceny. Ministerstwo Transportu ogłosiło pomoc w walce ze wzrostem kosztów życia

Według Ministerstwa Transportu obniżka cen biletów w kwietniu i maju będzie impulsem dla turystyki w Wielkiej Brytanii i będzie pomocna w walce ze wzrostem kosztów życia.

Bilety kolejowe mają zostać obniżone nawet o połowę, w ten sposób rząd zamierza walczyć z rosnącymi kosztami życia w kraju i dać mieszkańcom Wysp możliwość lokalnych wyjazdów rekreacyjnych.

Bilety za pół ceny

W ramach tego, co nazwano Great British Rail Sale – minister transportu ogłosił, że wiosną tego roku ceny ponad miliona biletów kolejowych zostaną obniżone. Ministerstwo Transportu ma nadzieję, że ten krok pomoże gospodarstwom domowym w trudnej sytuacji, w której borykają się z gwałtownie rosnącą inflacją.

Oczekuje się, że obniżka – pierwsza tego rodzaju – zmniejszy ceny niektórych przejazdów pociągiem np. z Manchesteru do Newcastle do nieco ponad 10 funtów, a z Londynu do Edynburga do 22 funtów z 44 funtów.

Minister transportu, Grant Shapps poinformował o obniżce w następujący sposób:

- Przez dwa lata żyliśmy wirtualnie. Czas się urzeczywistnić i zwiedzić nasz piękny kraj. (…) Po raz pierwszy operatorzy z branży kolejowej włączają się we wspólną pomoc pasażerom borykającym się z rosnącymi kosztami życia, oferując do 50 proc. zniżki na ponad milion biletów na podróże po Wielkiej Brytanii.

Kiedy wchodzi obniżka biletów kolejowych?

Tańsze bilety kolejowe wchodzą do sprzedaży we wtorek, 19 kwietnia, a pasażerowie będą mogli podróżować taniej poza czasem szczytu między 25 kwietnia a 27 maja. Władze poinformowały, że obniżka biletów kolejowych do połowy ceny jest „jednym ze sposobów”, w jaki rząd stara się wspierać rodziny w kosztach utrzymania.