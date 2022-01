Bilety do Kew Gardens już za 1 funta - kto może skorzystać z takiej oferty?

Fot: Wikimedia Commons

Zwiedzanie Kew Gardens w 2021 roku ma być tańsze. Wprowadzono specjalne bilety, których ceny zaczynają się już od 1 funta oraz uruchomiono specjalne oferty dla osób młodych oraz większych grup. Oto szczegóły!

Wizyta w ogrodzie The Royal Botanic Gardens o powierzchni 300 akrów, który jest zlokalizowany w południowo-zachodnim Londynie może kosztować prawie 50 funtów czteroosobową rodzinę. Nie są to małe pieniądze, szczególnie w obecnych czasach, ale właśnie pojawiła się specjalna oferta, dzięki której wizyta w Kew stanie się tańsza. Mogą z niej skorzystać osoby pobierające Universal Credit lub Pension Credit. Dla takich osób ceny biletów zaczynać się będą już od 1 funta. Z kolei 9 funtów będzie kosztował bilet dla młodzieży (dedykowany dla osób w wieku od 16 do 24 lat). Dodatkowo wprowadzono także zniżki dla grup zwiedzających i wszystkich gości po godzinie 16:00 w okresie letnim.

Ile kosztuje zwiedzanie Kew Gardens?

"Bardzo się cieszymy, że możemy zaoferować większej liczbie osób szansę poznania cudów Kew i Wakehurst" - komentował Richard Deverell, dyrektor Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew. "Wiemy, jak cudowną rzeczą może być spędzenie dnia na łonie natury (...). Mam szczerą nadzieję, że wiele osób usłyszy o naszej nowej ofercie, skorzysta z niej i rozpowszechni te informacje. Wszyscy są mile widziani!" - dodawał Deverell.

Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew (ang. The Royal Botanic Gardens, Kew) to kompleks ogrodów i szklarni pomiędzy Richmond i Kew w Richmond upon Thames, w południowo-zachodnim Londynie. Zostały one utworzone w 1759 roku przez księcia Fryderyka i księżniczkę Augustę, a upublicznione w 1898 roku przez królową Wiktorię. Kew Gardens to jednak nie tylko jedno z największych herbariów na świecie, ale również placówka naukowa i edukacyjna o międzynarodowym znaczeniu w zakresie badań botanicznych, zatrudniająca około 700 pracowników. W 2003 Kew Gardens zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kto będzie mógł skorzystać z nowej oferty?

W 2019 roku Kew Gardens odwiedziło 2 316 699 publicznych gości, a placówkę Wakehurst w Sussex - 312 813. Kolekcje w Kew i Wakehurst obejmują ponad 27 000 taksonów żywych roślin, 8,3 miliona okazów roślin i grzybów zielnikowych oraz ponad 40 000 gatunków w banku nasion.