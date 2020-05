"Bilety będą jeszcze tańsze" - to pomysł dyrektora Ryanair na kryzys branży lotniczej

Irlandzkie linie lotnicze na pewno nie wrócą do normalnych kursów do 17 czerwca.

Prezes tanich linii lotniczych Ryanair zapowiada, że "bilety lotnicze będą jeszcze tańsze". Eddie Wilson pracuje nad strategią, która ma sprawić, że ludzie znowu będą chętnie latać samolotami.

"Stanie się tak, że ceny biletów spadną, aby zachęcić ludzi do podróżowania przez dłuższy okres czasu" - mówił w rozmowie z największą agencją informacyjną w Portugalii Eddie Wilson, który od 2019 roku jest prezesem Ryanair. Zapowiada on "stymulowanie ruchu lotniczego" i zapewnia, że nie można pozwolić, aby ceny biletów szły w górę. Jego zdaniem najlepszym sposobem walki z potencjalnym kryzysem, który został spowodowany trzymiesięcznym przestojem w branży jest umożliwienie pasażerom taniego latania.

Co ciekawe, inne linie lotnicze, takie jak między innymi Lufthansa, Air France-KLM, TUI i SAS mają bardzo krytycznie do pomysłów Wilsiona i Ryanaira. Wszystkie one starają się o setki milionów euro wsparcia od lokalnych rządów, aby móc dalej normalnie funkcjonować.

Zdaniem Eddie`go Wilsona kiedy "duże" linie lotnicze są ratowane za państwowe pieniądze, a tacy przewoźnicy jak Ryanair muszą radzić sobie same, bez niczyjej pomocy. Pełniący funkcję executive directora największego taniego przewoźnika w Europie krytykuje władze, które utrzymują duże linie lotnicze „na powierzchni” za pomocą zastrzyków gotówki. Jego zdaniem to świetny sposób „na marnowanie pieniędzy”.

Przypomnijmy, z dotychczasowych informacji podanych przez szefa linii, Michaela O'Leary wynika, że irlandzkie linie lotnicze na pewno nie wrócą do normalnych kursów do 17 czerwca. Ryanair podał także, że do tej pory nie zamierza zwiększać liczby lotów na lipiec i sierpień powyżej 40 lub 50 proc. w tym okresie. Ponadto Ryanair zrezygnował z opłat za zmianę terminów lotów zarezerwowanych do końca maja, które mogą zostać przełożone do końca sierpnia.

Osoby, które zarezerwowały loty na najbliższe terminy, będą miały możliwość przesunięcia rezerwacji na inny termin przed 31 sierpnia bez opłat.