Białe święta w UK? Według ostatnich prognoz nie ma na to szans! Śnieg (może!) spadnie w styczniu

Jeśli liczyliście, że najbliższe Święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii sypną śniegiem to musimy was rozczarować. Przykro nam!

Niestety, na prawdziwie zimową aurę nie ma co liczyć. Według oficjalnych prognoz Met Office sezon świąteczny obejdzie się bez otuliny z białego puchu. - Nic nie zapowiada znaczących opadów śniegu - komentowała dla portalu "Metro" Becky Mitchell z Met Office.

- W tej chwili opady śniegu podczas świąt nie wchodzą w rachubę - kontynuuje Mitchell. - Jestem pewna, że takie prognozy to dla wielu ulga. Zasadniczo rzecz biorąc z "Białymi Świętami" mamy do czynienia z sytuacji, gdy w 25 grudnia gdzieś w Wielkiej Brytanii spadnie choć jeden płatek śniegu, ale według prognoz Becky Mitchell nawet to jest mało prawdopodobnie. "Nie można wykluczyć", że na górzystych terenach Szkocji będziemy mieli do czynienia z taka sytuacją, ale reszta UK będzie musiała się obejść ze smakiem...

Zatem jak pogoda czeka nas podczas zbliżającego się "christmas season"? Przedświąteczny weekend będzie bardzo wietrzny i deszczowy. Będziemy mieli z typową angielską pogodą - szarą, burą, nieprzyjemną i mokrą. W Wigilię z kolei w północnej i zachodniej części kraju można spodziewać się opadów, ale pozostałe rejony Wielkiej Brytanii pozostanę suche.

Co do prognoz na pierwszy i drugi dzień świąt prognozy przewidują spore ochłodzenie w całej południowej i środkowej Anglii. Niebo będzie jednak przejrzyste i obędzie się bez deszczu. Opadów natomiast można spodziewać się na północy. Śnieg może spaść, ale dopiero... w styczniu.