Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Walii. Ile wyniesie pensja i kto skorzysta?

Fot. Getty

Walia ogłosiła kto i jak wysokie wynagrodzenie otrzyma w ramach programu pilotażowego dotyczącego bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Walia przetestuje system bezwarunkowego dochodu podstawowego. Kto będzie mógł wziąć udział w programie pilotażowym i jaką wysokość universal basic income przewidziano?

Dla kogo bezwarunkowy dochód podstawowy w Walii?

Walijskie władze ogłosiły, że w programie pilotażowym bezwarunkowego dochodu podstawowego weźmie udział około 500 osób – jest to dwa razy większa grupa beneficjentów, niż pierwotnie planowano. Universal basic income w Walii będą otrzymywać młode osoby, które ukończyły 18 lat. Warunkiem będzie jednak to, że młoda osoba opuszcza dotychczasowe gospodarstwo domowe i usamodzielnia się.

Ile wyniesie bezwarunkowy dochód podstawowy w Walii?

Jaka będzie wyskość universal basic income w Walii? W skali roku pensja wyniesie 19 200 funtów. W przeliczeniu miesięcznym daje to 1600 funtów na osobę. Według informacji dziennika The Independent, jest to najwyższy bezwarunkowy dochód podstawowy w programach pilotażowych przeprowadzanych na podobną skalę.

Testowanie nowego systemu ma potrwać w Walii co najmniej trzy lata. Celem programu pilotażowego jest ocena, w jakim stopniu program ten jest użyteczny społecznie, czyli na ile pomaga młodym ludziom osiągnąć niezależność finansową i z sukcesem odnaleźć się na rynku pracy. Z drugiej strony, testy pozwolą sprawdzić, jak przy takim rozwiązaniu funkcjonuje budżet krajowy.

Przypomnijmy, że bezwarunkowy dochód podstawowy to model finansów państwowych, zgodnie z którym każdy otrzymuje określoną pensję, która powinna wystarczać na podstawowe utrzymanie, a w zamian za którą nie wymagane jest wypełnianie żadnych zobowiązań. W ciągu ostatniej dekady program ten był i jest testowany na wybranych grupach społecznych w wielu państwach całego świata, między innymi w Indiach, Hiszpanii, Iranie, Finlandii czy Kanadzie.