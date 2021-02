Bezrobocie w Wielkiej Brytanii jest już najwyższe od prawie pięciu lat. Zobacz najnowsze dane ONS

Fot. Getty

Wzrost bezrobocia w Wielkiej Brytanii wciąż postępuje. Najnowsze dane opublikowane przez Office for National Statistics (ONS) pokazują, że odsetek osób pozostających bez pracy jest już najwyższy od prawie pięciu lat.

W grudniu 2020 w Wielkiej Brytanii odnotowano kolejny wzrost bezrobocia. Jednak zdaniem ekspertów dzięki programowy furlough udało się zapobiec gwałtownemu wzrostowi liczby zwolnień, który wisiał w powietrzu w okresie przed Bożym Narodzeniem w związku z restrykcjami w tak gorącym momencie roku.

Bezrobocie w UK nadal rośnie

Jak pokazują dane Office for National Statistics (ONS), między wrześniem a listopadem 2020 bezrobocie w UK wynosiło 5 proc. Z kolei między październikiem a grudniem stopa bezrobocia podniosła się do 5,1 proc. ONS podaje, że od października do grudnia 2020 w Wielkiej Brytanii mieszkało 1,74 mln osób pozostających bez pracy. Jest to o 454 tys. więcej bezrobotnych (1,5 proc.) niż w tym samym okresie rok wcześniej. Co więcej, jest to najwyższy poziom bezrobocia na Wyspach od niemal pięciu lat

Z kolei najnowsze dane HM Revenue & Customs (HMRC), przedstawiające sytuację ze stycznia 2021, pokazały, że w pierwszym miesiącu 2021 roku na listach płacowych brytyjskich firm widniało aż o 726 000 osób mniej niż w lutym 2020, czyli tuż przed pandemią. ONS uspokaja jednak, zapewniając, że z początkiem 2021 roku pojawiły się pierwsze sygnały stabilizacji brytyjskiego rynku pracy. W stosunku do grudnia 2020, w styczniu 2021 w Wielkiej Brytanii przybyło 83 000 osób zatrudnionych. Ponadto, ponad połowa brytyjskich firm zaplanowała wzmożone zatrudnienia na pierwszy kwartał nowego roku.

W których grupach wiekowych przybyło najwięcej bezrobotnych?

W ciągu ostatniego roku najwięcej bezrobotnych przybyło wśród osób między 18. a 24. rokiem życia 287 tys.). Na drugim miejscu pojawiły się osoby w wieku 25-34 lata (172 tys.), następnie osoby do 17. roku życia (131 tys.) oraz osoby w wieku 35-49 lat (121 tys.). Wśród osób od 50. roku życia wzwyż bilans zwolnień i zatrudnień był nieporównanie mniejszy, nie przekraczając kilkunastu tysięcy.