Bezrobocie w UK wzrosło do poziomu 1.36 miliona - i to jeszcze przed pandemią i lockdownem!

Sytuacja na brytyjskim rynku pracy nie jest dobra. Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa w UK liczba osób bez zatrudnienia zwiększyła się o 22 tysięcy, a liczba wolnych miejsc pracy spadła o 52 tysiące.

Jak wynika z danych udostępnionych przez Office for National Statistics (ONS) w przeciągu trzech miesięcy na przełomie roku (luty i styczeń 2020 oraz grudzień 2019) na Wyspach przybyło bezrobotnych. Ich liczba zwiększyła się o 22 tysiące i sięgnęła 1.36 miliona. Co więcej, według brytyjskich statystyków zmniejszyła się również liczba wolnych miejsc pracy - ich liczba spadła o 52 tysięcy do 795 tysięcy.

Trzeba zauważyć, że nie są to zbyt duże spadki, ale znamiennym wydaje się fakt, że jeszcze przed wybuchem pandemii i ogłoszeniu lockdownu rynek pracy w UK nie znajdował się w najlepszym stanie. Tym mocniej mogą w niego uderzyć skutki zamrożenia gospodarki zarządzonego przez rząd Borisa Johnsona. Będzie źle, ale jak bardzo? Ile osób straci pracę? Ile firm zbankrutuje, ile zostanie zmakniętych?

Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że będzie jeszcze gorzej. Już teraz według prognoz przygotowanych przez Institute for Social and Economic Research na Uniwersytecie Essex PKB Wielkiej Brytanii może się skurczyć na wiosnę nawet o 35 proc. W tym samym czasie pracę mogą stracić do 2 milionów osób. W niektórych sektorach gospodarki zwolnienia mogą objąć nawet 75 proc. pracowników. Te wskaźniki są bardzo niepokojące...

"Nasze dane, które w całości odnoszą się do okresu sprzed wprowadzenia ograniczeń spowodowanych obecnością koronawirusa pokazały, że rynek pracy był nadal dość krzepki w okresie trzech miesięcy poprzedzających luty" - starał się zachować optymizm David Freeman, szef statystyki rynku pracy ONS. Zaznaczył on również, że po raz pierwszy udało się w wynikach zawrzeć dane z PAYE, dzięki temu obraz jest jeszcze pełniejszy.