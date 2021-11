Bezrobocie w Polsce mniejsze niż w Wielkiej Brytanii, chociaż… wyższe niż w Czechach

Jednak czy jest to w stanie zachęcić Polaków do powrotu z Wysp?

Już trzeci miesiąc z rzędu bezrobocie w Polsce utrzymuje się na poziomie 3,4 proc. – według danych Eurostatu. Niższym bezrobociem mogą pochwalić się tylko Czechy, Holandia i Malta. Jak sytuacja przedstawia się w Wielkiej Brytanii?

Dane GUS i Eurostatu dotyczące bezrobocia w Polsce nie są takie same, co wynika z innych metodologii jego wyliczania – podczas gdy Główny Urząd Statystyczny informuje o spadku bezrobocia we wrześniu z 5,8 do 5,6 proc., to Eurostat podaje, że mamy do czynienia z bezrobociem na poziomie 3,4 proc.

Bezrobocie w Polsce mniejsze niż w Wielkiej Brytanii?

Jeśli w porównaniu poziomu bezrobocia odniesiemy się do danych Eurostatu i Office for National Statistics, to Polska będzie miała niższy wskaźnik (3,4 proc. - Eurostat) niż Wielka Brytania (4,5 proc. - ONS), jednak sytuacja zupełnie inaczej przedstawia się, jeśli porównamy dane ONS (4,5 proc.) z danymi GUS (5,6 proc.), wtedy już Polska na tle Wysp wypadnie blado.

Warto jednak podkreślić, że zaletą danych Eurostatu jest właśnie porównywalność. W tym przypadku musimy ograniczyć się jedynie do krajów UE, jednak fakt jest taki, że Polska wypada korzystnie na tle innych państw Unii.

Polska w czołówce

Według Eurostatu średnie bezrobocie w całej UE wynosi 6,7 proc. Pod względem niskiego poziomu bezrobocia Polskę wyprzedzają jedynie Czechy (2,6 proc.), Holandia (3,1 proc.) i Malta (3,2 proc.). A z Niemcami się zrównujemy pod tym względem.

Ogólnie sytuacja jest najgorsza w krajach takich jak Hiszpania (14,6 proc.), Grecja (13,3 proc.) czy Włochy (9 proc.). Nieciekawa sytuacja jest także w Szwecji, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosi 8,8 proc., zaraz za nią jest Finlandia i Francja (niemal 8 proc.).