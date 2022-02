Bezpłatne testy w kierunku Covid-19 i £500 dodatku za izolację skończą się w Anglii bezpowrotnie?

Fot. Getty

Ministrowie i eksperci ds. zdrowia publicznego już wkrótce przygotują nową strategię „życia z Covid-19”. Strategia, która najprawdopodobniej obejmie zniesienie bezpłatnych testów w kierunku koronawirusa i wycofanie £500 dodatku za izolację, ma zostać ogłoszona już w przyszłym tygodniu.

Wygląda na to, że już w ciągu kilku najbliższych dni w Anglii i Walii zostaną zniesione bezpłatne testy w kierunku Covid-19 i £500 specjalnego zasiłku dla osób o niskich dochodach za pozostanie w domowej izolacji. Ministrowie i eksperci ds. zdrowia publicznego będą w tym tygodniu dyskutować nad nową strategią „życia z Covid-19”, która już wkrótce zostanie ogłoszona przez Downing Street. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że nie podjęto jeszcze żadnych decyzji, ale też zgodnie z wytycznymi rządowego planu jesienno-zimowego (ang. Government’s Autumn and Winter Plan), opublikowanego w listopadzie ubiegłego roku, powszechna dystrybucja testów przepływu bocznego ma zostać zakończona. A przypomnijmy, że rząd obecnie rozdaje ok. 90 mln takich testów tygodniowo. Z kolei liczba testów PCR spadła z ponad 2 mln dziennie na początku stycznia do około 780 000 dziennie obecnie.

Statystyki przemawiają za tym, by zacząć normalnie żyć z koronawirusem

Najnowsze statystyki opublikowane przez the Office for National Statistics pokazują, że Brytyjczycy powoli mogą myśleć o normalnym życiu z koronawirusem. W pierwszym tygodniu lutego całkowita liczba zgonów, w tym zgonów z powodu Covid-19, była o ponad 9 proc. niższa, niż o tej porze wynosi średnia. 1242 zgonów odnotowanych w Anglii i Walii, w których obecny był Covid, to ok. jedna szósta liczby zgonów z Covid odnotowanej w tym samym tygodniu rok temu (wówczas było ich 7320).

Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że rząd planuje zmniejszenie rocznych wydatków na testy w kierunku koronawirusa i izolację z £15 mld funtów do około £1,3 mld. Osoby fizyczne i firmy mają już wkrótce wykonywać testy na własny koszt, a do darmowych testów mają się kwalifikować przede wszystkim osoby starsze.