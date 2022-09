Bezpłatne posiłki szkolne dla najmłodszych uczniów w Walii. Z czasem przyjdzie czas na starsze dzieci

Do 2024 roku wszyscy uczniowie walijskich szkół podstawowych mają mieć dostęp do bezpłatnych obiadów.

Walia rozpoczyna nowy program powszechnej pomocy społecznej. Tym razem adresatem są najmłodsi adepci walijskich szkół podstawowych.

W tym tygodniu najmłodsze dzieci z wielu szkół w Walii zaczęły otrzymywać bezpłatne posiłki w czasie przebywania w szkole. Z czasem program zostanie rozszerzone na większą liczbę szkół i zostaną nim też objęte starsze dzieci. Trzeba jednak uzbroić się w ciepliwość, ponieważ wdrażanie nowej polityki ma portwać do 2024 roku.

Walia chce zapewniać dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach

Walijskie władze ogłosiły, że program będzie wdrażany stopniowo aż do 2024 roku w primary schools. Począwszy od najmłodszych dzieci, które w wielu szkołach mogą korzystać z bezpłatnych obiadów już od września, powoli dostępność darmowego szkolnego jedzenia będzie rozszerzana na coraz starszych uczniów.

Już teraz bezpłatne posiłki w walijskich szkołach przysługują wszystkim maluchom zaczynającym swoją szkolną przygodę, czyli dzieciom w wieku 4-5 lat. Walijskie councile zapowiadają, że już niebawem dołączą do nich uczniowie roczników I i II. Councile w Newport, Ceredigion, Blaenau Gwent, Torfaen, Pembrokeshire, Conwy, Vale of Glamorgan i Monmouthshire poinformowały, że uczniowie w wieku poniżej siedmiu lat otrzymają bezpłatne posiłki szkolne od tego tygodnia. W Anglesey i Gwynedd „zerówki” i uczniowie z rocznika I będą otrzymywać darmowe obiady, a Caerphilly planuje rozszerzyć program na uczniów rocznika II od listopada.

Jak informuje BBC, około 272 000 uczniów szkół podstawowych w Walii do 2024 roku ma otrzymać dostęp do darmowych obiadów w placówkach edukacyjnych. Jest to część umowy między Plaid Cymru a walijskim rządem laburzystów. Walijski rząd i Plaid Cymru wspólnie zapowiedzieli, że nowa polityka socjalna zostanie niebawem rozszerzona także na około 6000 dzieci w wieku przedszkolnym.

