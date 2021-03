Bezpieczny i anonimowy VPN? To bardzo proste!

artykuł sponsorowany

Prawdopodobnie słyszałeś, że VPN to najlepsze narzędzie do anonimowego i bezpiecznego korzystania z internetu oraz odblokowywania stron streamingowych. Istnieje wiele usługodawców, którzy mogą niezawodnie odblokować wszystkie wiodące witryny streamingowe, ale jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, trudno jest dorównać Surfshark.

Ta popularna sieć VPN oferuje wszystko, czego potrzebujesz! Polska VPN Surfshark szyfruje cały ruch zapewniając pełną prywatność i bezpieczeństwo w internecie oraz umożliwia podłączenie nieograniczonej liczby urządzeń do jednego konta. Oferuje również duże prędkości połączeń oraz szeroka sieć zróżnicowanych geograficznie serwerów.

Czym jest VPN?

Wirtualna sieć prywatna (VPN) jest usługą umożliwiającą połączenie z internetem za pomocą zaszyfrowanego tunelu, aby zapewnić prywatność online i chronić poufne dane użytkownika. Sieci VPN są zwykle stosowane w celu zabezpieczenia publicznych hotspotów Wi-Fi, ukrycia adresów IP i zapewnienia prywatnego przeglądania internetu.

Jak działa Surfshark?

Surfshark szyfruje ruch internetowy wysyłany na urządzenia i z urządzeń. Ukrywa także IP użytkownika, aby jego działania online nie były widoczne. Blokuje także reklamy, trackery, złośliwe oprogramowanie i próby phishingu. Na jakich urządzeniach działa Surfshark? Surfshark obsługuje wszystkie główne systemy operacyjne: Windows, Linux. MacOS, iOS, Android, przeglądarki Chrome i Firefox, telewizję Apple TV i FireTV, konsole Xbox i Playstation. Można podłączyć do konta dowolną liczbę urządzeń jednocześnie. Polska VPN

