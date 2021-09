Bezludna szkocka wyspa do kupienia za 50 000 funtów. Można z niej obserwować delfiny [wideo]

fot. YouTube

22-akrowa szkocka wyspa - Isle of Càrn Deas, na której nie mieszka żaden człowiek, ale za to można z niej obserwować delfiny, morświny, wieloryby i rekiny olbrzymie, jest do kupienia za zaledwie 50 000 funtów, co jest niewielką sumą jak na kawałek ziemi w tak malowniczym miejscu.

Wyspa Isle of Càrn Deas usytuowana na zachodnim wybrzeżu Szkocji jest wprawdzie niezamieszkała, jednak w odległości 1,5 mili od niej znajduje się wioska Achiltibuie, która ma 300 mieszkańców.

Szkocka wyspa do kupienia za 50 000 funtów

Z samej wyspy natomiast można obserwować delfiny, morświny, rekiny olbrzymie i wieloryby pływające w otaczających ją wodach. Ponadto miejsce jest wyjątkowo urokliwe – na wyspie są klify, zatoczki, kamienista plaża, a w samej wodzie można żeglować, nurkować i uprawiać inne sporty wodne.

Na Isle of Càrn Deas nie ma żadnych budynków – sama natura. Jest ona częścią Summer Isles, grupy wysp na zachodnim wybrzeżu, której nazwa pochodzi od lokalnych hodowców, którzy kiedyś wypasali tam swoje owce latem.

Inne wyspy z tej grupy to Càrn Iar i Càrn Beag, które są również niezamieszkałe. Na Isle of Càrn Deas można dotrzeć w 25 minut łodzią z przystani Badentarbat lub Old Dornie Harbour.

Wyspa jest do kupienia za 50 000 funtów i stanowi idealne schronienie dla osób, które lubią spędzać czas z daleka od tłumów i w otoczeniu natury.

