Bez wizy do USA - na wakacje, ale i na pokera!

Zniesienie wiz do USA to świetna wiadomość nie tylko dla polskich turystów, ale także dla miłośników gry w pokera. Stany Zjednoczone to bowiem kraj, który najmocniej przyczynił się do popularyzacji pokera. Nic dziwnego - w pokera w USA grają wszyscy - od taksówkarzy, po gwiazdy Hollywood. World Series of Poker, czyli nieformalne mistrzostwa świata w pokerze co roku przyciągają rzeszę śmiałków.

Historia pokera

Poker został sprowadzony do USA razem z francuskimi imigrantami. Z Nowego Orleanu zaczął rozprzestrzeniać się na resztę kraju dzięki hazardzistom z łodzi pływających po rzece Mississippi. Oficjalnie uznaje się, że to w tamtych okolicznościach powstał poker i przeniknął do kultury. Gry w pokera na pieniądze w USA rozpoczęto już na początku XIX wieku. Jak grzyby po deszczu powstawały wtedy salony gry, które idealnie wpisywały się w gorączkę złota i Dziki Zachód.

To właśnie w Teksasie w niewielkim miasteczku Robstown pochodzi najpopularniejsza odmiana pokera - Texas Holdem. Popularność tej odmiany przypada jednak głównie na ostatnie kilkanaście lat. Ojcem sukcesu Texas Holdem był Crandell Addington (z pochodzenia Teksańczyk), który zaczął reklamować Texas Holdem w kasynach w Las Vegas jako grę dla myślących mężczyzn. W 1967 roku powstało pierwsze kasyno oferujące pokera Texas Holdem, następnie rozpoczęto World Series of Poker. Legendarna seria turniejów, która co roku wyłania najlepszych pokerzystów na świecie. Poker w USA nadal pozostawał w umysłach zwykłych śmiertelników, dzięki licznym relacjom telewizyjnym z turniejów WSOP.

Poker Online w USA

Poker w USA jest niezwykle popularny - dzięki rozległej sieci kasyn naziemnych miłośnicy pokerowych wrażeń znajdą zawsze coś dla siebie. Dotyczy to turniejów, a także gier cash games. Gdzie grać w pokera na żywo będąc na wakacjach w USA? Łatwiej na to pytanie odpowiedzieć wymieniając miejsca w których w pokera nie zagramy. Jedynie w siedmiu spośród pięćdziesięciu dwóch stanów nie znajdziemy kasyna oferującego pokera (Utah, Texas, Hawaje, Tennessee, Alaska, New Hampshire, Georgia). Duża popularność pokera wynika z łatwej dostępności pokera online i niezwykle popularnych programów telewizyjnych z udziałem najlepszych pokerzystów na świecie. Takie serie jak “HighStakes Poker” czy “Poker After Dark” przeszły do historii, przybliżając zasady gry w pokera milionom Amerykanów.

Gra w pokera online w USA nie wiąże się z łamaniem jakiegokolwiek prawa. Każdy stan ma możliwość prowadzenia własnej polityki, przekłada się to także na przepisy dotyczące gry w pokera online. 3 stany (New Jersey, Nevada, Delaware) oferują swoim mieszkańcom w pełni legalne rozgrywki pokera online. Kolejnym stanem, który ma zalegalizować pokera i kasyno online jest Pensylwania. Na tym tle szczególnie wyróżnia się Global Poker. Poker room działa na terenie wszystkich stanów USA, oferując swoim użytkownikom rozgrywki na prawdziwe pieniądze. Global Poker akceptuje graczy z USA od 2016 roku. Unikalność oferowanych usług polega na wykorzystywaniu modelu wirtualnej waluty, dzięki czemu Global Poker nie łamie żadnych przepisów w USA.