Bez mandatu i punktów karnych za przejazd na czerwonym świetle - kogo propozycje nowych przepisów mają obowiązywać?

Fot: Pixabay

W Wielkiej Brytanii zaproponowano wprowadzenie przepisów, dzięki którym starsi kierowcy nie będą otrzymywać ani mandatów, ani punktów karnych za przejazd na czerwonym świetle. O co konkretnie chodzi?

Czy osoby w starszym wieku siadające za kierownicę samochodu będą mogły liczyć na "ulgowe" traktowanie na drodze? Może do tego dojść, jeśli propozycje przedstawione przez rządową grupę ekspertów Older Drivers Task Force staną się częścią brytyjskich przepisów o ruchu drogowym! Jak wygląda ich propozycja? Zasadniczo, wszyscy kierowcy, którzy skończyli 70 lat i zostali "przyłapani" np. na przypadkowych przejechaniu na czerwonym świetle, niepotrzebnie wolnej jeździe czy na nieprawidłowym poruszanie się po autostradzie, byliby kierowani na specjalne testy. Ocena ich umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych leżałaby w gestii specjalnie wykwalifikowanych terapeutów zajęciowych i instruktorów jazdy.

Taryfa ulgowa dla starszych kierowców?

W przypadku, gdyby uznano, że dana osoba stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla siebie, jak i dla innych, to do Driver and Vehicle Licensing Agency kierowany byłby wniosek o cofnięcie uprawnień. W niektórych przypadkach kierowano by kierowcę na dodatkowe jazdy doszkalające i kolejną ocenę jego umiejętności przeprowadzono by w ciągu trzech miesięcy. Dodajmy, że w przypadku uruchomienia takiej procedury, kierowca uniknąłby kary w postaci mandatu w wysokości 100 funtów i trzech punktów karnych za nieostrożną jazdę lub przejechanie na czerwonym.

Celem wprowadzenia takich zmian jest poprawa bezpieczeństwa na brytyjskich drogach. "Umożliwienie starszym kierowcom zachowania mobilności ma kluczowe znaczenie dla ich dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego, ale także dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego" - komentował z Steve Gooding, dyrektor Fundacji RAC. "To system, który pomoże ludziom, zamiast ich po prostu karać."

Brytyjskie władze rozważają wprowadzenie nowych przepisów dotyczących osób powyżej 70. roku życia

Wśród innych zaleceń opracowanych przez Older Drivers Task Force znalazły się między innymi obowiązkowe badania wzroku przy odnowieniu prawa jazdy po 70. roku życia oraz program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa przy tzw. "T junctions" (skrzyżowaniach z drogą podporządkowaną). Warto dodać, że generalnie starsi kierowcy w UK nie stanowią "znacznego zagrożenia" dla innych użytkowników dróg. Jednak przez ich "względną słabość" są nadreprezentowani w poważnych wypadkach.

Najnowsze dane brytyjskiego ministerstwa transportu pokazują, że w UK jest 5,7 miliona osób w wieku 70 lat i starszych z pełnym prawem jazdy, z czego 489 ma co najmniej 100 lat. Przewiduje się, że roczne śmiertelne wypadki kierowców samochodów w grupie wiekowej 70-79 lat wzrosną o 40% w ciągu najbliższych 20 lat z powodu starzenia się populacji Wielkiej Brytanii.