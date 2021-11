Bexleyheath: Dwoje dzieci i dwie kobiety zginęły w pożarze domu w południowo-wschodnim Londynie

Fot. Getty

Tragiczny pożar w południowo-wschodnim Londynie. W płonącym domu zginęły dwie kobiety i dwoje dzieci.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Około godziny 20:28 Londyńska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie dotyczące pożaru domu przy Hamilton Road w Bexleyheath w południowo-wschodnim Londynie. Pożar udało się ugasić dopiero około godziny 21:45.

Choć strażakom udało się wynieść z pierwszego piętra budynku cztery osoby, wszystkie one zmarły jeszcze na miejscu zdarzenia, zanim karetki zdążyły zabrać je do szpitala. Ofiarami śmiertelnymi pożaru są dwie kobiety i dwoje dzieci. Piątej osobie udało się uciec z domu jeszcze przed przybyciem straży pożarnej – mężczyzna został zabrany do szpitala karetką pogotowia.

W akcji ratowniczej i gaśniczej wzięły udział brygady z Bexley, Erith, Plumstead, Lee Green i Sidcup. Łącznie do pożaru przyjechało sześć wozów strażackich i 40 strażaków. Jak na razie przyczyna pożaru jest dopiero przedmiotem dochodzenia Met Police.

Londyński Komisarz ds. Pożarów, Andy Roe, w wypowiedzi cytowanej na Twitterze przez Londyńską Straż Pożarną, powiedział: „To naprawdę straszny incydent, który jest zarówno smutny, jak i szokujący. W tym trudnym czasie nasze myśli są z rodziną, przyjaciółmi i lokalną społecznością”.

