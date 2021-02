Bestia ze Wschodu 2 atakuje Wielką Brytanię - śnieg, lód i wichury uderzą we wschodnią Anglię

Mieszkańcy wschodniej części Anglii powinni się przygotować na iście arktyczne warunki! Można się tam spodziewać intensywnych burz ze śniegiem. Będą one efektem zderzenia zimnego powietrza znad Rosji i Skandynawii ze sztormem Darcy.

Brytyjskie media już piszą o powrocie osławionej "Bestii ze Wschodu", nawiązując tym samym do pogody, która panowała w Wielkiej Brytanii pod koniec lutego 2018 roku, gdy mieliśmy do czynienia z dziesięcioma dniami opadów intensywnego śniegu. Na taką aurę brytyjskie władze i służby nie były gotowe i lokalnie kraj został po prostu sparaliżowany.

Teraz, czeka nas uderzenie "Bestii ze Wschodu 2". Nad UK pojawi się nie tylko zimne powietrze znad Rosji i Skandynawii, ale kraj znajdzie się również pod wpływem sztormu Darcy. Czy można więc spodziewać się iście zimowego kataklizmu w brytyjskich warunkach?

"Bestia ze Wschodu 2" - czego można się po niej spodziewać?

Jak podaje serwis informacyjny BBC śnieżne zamiecie, ulewne deszcze i silne wiatry uderzą w duże obszary kraju w niedzielę, zwiastując jednocześnie tydzień charakteryzujący się zimową aurą. W południowych i wschodnich częściach Anglii będzie generalnie najgorzej pod tym względem w dłuższej perspektywie czasowej, ale w ten weekend na niemal całej długości Wielkiej Brytanii pojawiły się żółte ostrzeżenia Met Office dotyczące śniegu i lodu. Będą one obowiązywać aż do środy. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą dotyczyć Norfolk, Suffolk, Essex i Kent. Z kolei w Midlands, Walii, południowo-zachodniej Anglii, północnej Irlandii i zachodniej Szkocji można spodziewać się braku opadów, znacznych przejaśnień, będzie jednak zimno, ale na plusie.

Met Office powiedział, że silne wiatry wschodnie - w niektórych przypadkach przekraczające 40 mil na godzinę - mogą prowadzić do zamieci śnieżnych. Temperatury w ciągu dnia utrzymają się na niskim poziomie w większości części kraju, a w niektórych miejscach utrzyma się poniżej zera. Z powodu silnego wiatru odczuwalne temperatury mogą być jeszcze niższe. Dziś, w niektórych częściach UK słupek rtęci mógł spaść do -5 ° C.

Czeka nas iście zimowy tydzień - gdzie spadnie śnieg i będzie najzimniej?

Czy możemy spodziewać się opadów śniegu, które utrzymają się na dłużej? Met Office podaje, że Szkocji i niektórych częściach wschodniej Anglii będzie to możliwe. W niektórych częściach wschodniego Norfolk, wschodniego Suffolk, Kent i wokół ujścia Tamizy można spodziewać się od 5 cm do 10 cm śniegu, a niewykluczone, że pokrywa śnieżna sięgnie nawet 20 cm. W Londynie również pojawi się biały puch, spadnie przynajmniej kilka centymetrów, ale trudno orzec czy utrzyma się na dłużej.