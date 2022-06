Benzyna w Tesco o 20 p tańsza niż średnia krajowa. We wtorek kierowcy szturmowali jedną ze stacji w Anglii

Szczęśliwcy we wtorek stali w sporych kolejkach.

Do dość zaskakującej sytuacji doszło we wtorek na jednej ze stacji benzynowych Tesco we wschodniej Anglii. Cena benzyny była tam niższa od średniej krajowej aż o 20 pensów.

Na stacji benzynowej Tesco w Ely w Cambridgeshire we wtorek można było zauważyć długie kolejki samochodów. Powodem była nagła obniżka ceny benzyny - na tej konkretnej stacji można było zatankować za 168,9 p - czyli za znacznie mniej niż wynosi średni koszt tankowania w Anglii obecnie.

Tańsza benzyna na jednej ze stacji Tesco w Cambridgeshire

Według danych RAC, aktualnie średnia cena benzyny bezołowiowej wynosi 191 p za litr. Natomiast we wtorek na stacji benzynowej było o ponad 20 p taniej, a dla porównania, na pobliskiej stacji BP benzyna kosztowała 189 p za litr, podaje portal Metro. Niestety, we wtorek szczęście mieli jedynie kierowcy tankujący benzynę bezołowiową, ponieważ na tej samej stacji Tesco w Ely cena ropy wynosiła 198 p za litr, czyli mniej więcej tyle samo, co średnia krajowa.

Ceny paliw w Anglii

W niedzielę w Anglii cena benzyny sięgnęła kolejnego rekordu, wynosząc 191,05 p za litr. Podobnie rekordowo wzrósł również koszt ropy, sięgając w sobotę 199,09 p za litr. Według pobieżnych szacunków, koszt pełnego zatankowania typowego samochodu osobowego z 55-litrowym bakiem, wynosi teraz średnio około 105 funtów w przypadku benzyny. Dla porównania, rok temu wynosił około 72 funty.

Właściciele stacji windują ceny paliw?

Obserwowany od wielu tygodni wzrost cen paliw w UK i w innych krajach Europy jest związany z wojną w Ukrainie i sankcjami, jakie kraje zachodnie nałożyły na Rosję, próbując uzależnić się od jej ropy. Jednak ceny paliw w UK wciąż rosną - pomimo obniżenia cen hurtowych i marcowej obniżki cła na paliwo o 5 pensów. Jednak wielu właścicieli stacji jest oskarżanych o wykorzystywanie sytuacji, ponieważ nie obniżyli oni cen paliw, ignorując rządowe prośby, aby w cenach uwzględnić hurtowe obniżki.

