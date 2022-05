Ben Wallace obiecuje wsparcie dla Polski, jeśli przekaże myśliwce Ukrainie

Wielka Brytania deklaruje wsparcie dla Polski, jeśli rząd Mateusza Morawieckiego podejmie decyzję o przekazaniu Ukrainie radzieckich myśliwców. "Poprzemy każdy kraj, który dokona takiego wyboru" - deklarował minister obrony UK, Ben Wallace.

Po raz kolejny wypływa temat dostarczenia polskich MiG-ów 29 wojskom ukraińskim. Głos w tej sprawie zabrał szef brytyjskiego Ministry of Defence, Ben Wallace. "Wielka Brytania poprze każdy kraj, który dokona takiego wyboru i będzie bronić prawa każdego państwa do takiej decyzji" - komentował członek rządu Boris Johnsona, cytowany przez "The Guardian". "Jeśli Polska się na to zdecyduje, będziemy ją wspierać" - dodawał, jak czytamy na łamach portalu RMF FM. Co więcej, zaznaczył, że strona brytyjska uzupełniłaby braki powstałe w ten sposób w polskich siłach zbrojnych.

Przypomnijmy, na początku marca 2022 amerykański sekretarz stanu poruszył tę kwestię. Zaznaczył, iż USA rozważają wysłanie maszyn do naszego kraju, o ile Warszawa byłaby gotowa przekazać je Ukrainie. Koniec końców z tych planów nic nie wyszło, choć polska dyplomacja zapewniała, że Warszawa jest gotowa "niezwłocznie i nieodpłatnie" przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wraca temat przekazania MiG-ów przez Polskę Ukrainie

"Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych" - komentował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w tamtej sprawie. Strona amerykańska odnosząc się do tak postawionej przez Polskę sprawy zaznaczyła, iż sytuacja "budzi poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego". "Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie", jak zaznaczał rzecznik Pentagonu, John Kirby.

Wracając jeszcze do ministra Wallace`a, brytyjski polityk odniósł się do prezydenta Rosji Władimira Putina w swoim przemówieniu wygłoszonym z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie

"Jeśli Polska się na to zdecyduje, będziemy ją wspierać"

"Poprzez inwazję na Ukrainę Putin, jego otoczenie i generałowie odzwierciedlają obecnie faszyzm i tyranię sprzed 77 lat, powtarzając błędy totalitarnych reżimów ubiegłego wieku. Ich los musi być także, z pewnością, ostatecznie taki sam" - mówił polityk w Narodowym Muzeum Armii w Londynie. Po raz pierwszy jakikolwiek brytyjski minister tak otwarcie porównał reżim Putina do nazistowskich Niemiec.

"Ich niesprowokowana i nielegalna inwazja na Ukrainę, ataki na niewinnych obywateli i ich domy oraz powszechne okrucieństwa - w tym umyślne wobec kobiet i dzieci - psują pamięć o przeszłych ofiarach i niegdyś chlubną reputację Rosji na świecie" - uzupełniał Wallace.