Będziemy musieli zgasić światła już w ten weekend? National Grid będzie płacić tym, którzy ograniczą zużycie energii?

Według nowego raportu mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą zostać poproszeni o ograniczenie zużycia energii elektrycznej w ciągu najbliższych dni w związku z problemami z dostawami prądu.

Ze względu na niskie temperatury i mniej wietrzne warunki, a także wyższy popyt na energię w gospodarstwach domowych, możliwe, że dostawy prądu będą ograniczone w piątek i w niedzielę.

Ograniczenie zużycia prądu

Jak informuje „Daily Telegraph” – główny dostawca, National Grid ostrzega przed koniecznością wdrożenia „wzmocnionych działań” w obliczu zbliżającego się ograniczenia dostaw energii. Operator sieci jest gotowy płacić gospodarstwom domowym za ograniczenie zużycia prądu.

Krajowy operator sieci ostrzegł, że dostawy energii elektrycznej będą ograniczone w piątek i niedzielę z powodu słabego wiatru (co przekłada się na niewystarczające zasilanie elektrowni wiatrowych) i fali zimna ogarniającej Wielką Brytanię.

Zapłata za mniejsze zużycie energii

National Grid wskazał, że może być konieczne zastosowanie „wzmocnionych działań” w celu uzupełnienia zapasów. Obejmują one nowy program, w ramach którego gospodarstwa domowe mogą zarejestrować się, aby otrzymywać zapłatę za mniejsze zużycie energii elektrycznej w celu uniknięcia przerw w dostawie prądu, na przykład poprzez wyłączenie pralki. Inną opcją jest prowadzenie elektrowni opalanych dodatkowym paliwem węglowym.

Wiele szkół w Szkocji zostało zmuszonych do zamknięcia w czwartek z powodu silnych mrozów z 5 cm śniegu w Aboyne, Aberdeenshire i Althnaharra w Highlands.

Mrozy i śnieg w UK

Steve Willington, główny meteorolog Met Office ostrzegł, że „w miarę upływu tygodnia wzrośnie ryzyko opadów śniegu”. W Sheffield ogłoszono „poważny incydent” po pęknięciu wodociągu. Cztery osoby zginęły w Wielkiej Brytanii w wypadkach drogowych, gdy kierowcy poruszali się po niebezpiecznych, oblodzonych drogach.

W większości kraju obowiązuje wiele ostrzeżeń pogodowych, niektóre do niedzieli, a Met Office ostrzega, że ​​lód, śnieg i mrozy spowodowane podmuchem arktycznego lodu utrzymają się przez co najmniej tydzień.

Problemy z dostawami energii

Tej zimy narastają obawy związane z dostawami energii. Wynika to z cięć w eksporcie rosyjskiego gazu, co wpływa na dostawy paliwa zarówno do ogrzewania, jak i wytwarzania energii elektrycznej. W nadchodzących dniach na dostawy energii elektrycznej będą miały wpływ wahania poziomu wiatru, spadła także moc jądrowa z powodu poważnych zamknięć w tym roku.

Czynniki te powodują, że Wielka Brytania będzie bardziej zależna od importu energii z kontynentu, pomimo obaw o dostępność francuskich dostaw tej zimy.

Obawy związane z brakiem prądu

Tymczasem organizacje charytatywne ostrzegają, że wrażliwe osoby starsze są „niesamowicie zaniepokojone” groźbą utraty prądu podczas okresu mrozów. Morgan Vine, szef polityki w Independent Age, powiedział:

- Perspektywa przerw w dostawie energii elektrycznej i ogrzewania dla osób starszych tej zimy jest niezwykle niepokojąca. Brak możliwości włączenia światła lub utrzymania wystarczającej temperatury, może zagrozić zdrowiu wielu osób starszych, zwiększając ryzyko upadków i pogarszając niektóre warunki zdrowotne. Wiele osób starszych polega również na sprzęcie, który wymaga ciągłego zasilania, ma telefony podłączone do routerów szerokopasmowych lub korzysta z telewizora lub radia, aby pozostać w kontakcie.

Według prognoz National Grid opublikowanych w środę, produkcja wiatru w Wielkiej Brytanii ma spaść do 2,9 gigawatów w piątek i do 1,1 gigawatów w niedzielę, w porównaniu do 11 gigawatów we wtorek. To pozostawiłoby bufor wolnych mocy spadkowych poniżej poziomów, które National Grid uważa za wystarczające.

Oczekuje się, że generacja wiatru będzie również stosunkowo niska w sobotę, chociaż popyt wieczorem prawdopodobnie będzie niższy, ponieważ miliony ludzi zrezygnują z innych zajęć, aby obejrzeć ćwierćfinałowe starcie Anglii z Francją.

National Grid poinformował:

- Oczekuje się, że marże będą mniejsze w tym tygodniu, szczególnie w ciągu najbliższych kilku dni. Jest to oparte na naszej obecnej ocenie i może ulec zmianie. Nasza dyspozytornia dysponuje szeregiem narzędzi operacyjnych do zarządzania tym. Działania te obejmują również nasze wzmocnione działania.

Podaż i popyt na energię elektryczną muszą być stale dopasowywane, aby uniknąć przerw w dostawie prądu. Perspektywy na dany okres stają się jaśniejsze bliżej danego terminu.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Met Office ostrzega przed minusowymi temperaturami w tym tygodniu

Do 100 funtów bonusu za ograniczenie zużycia energii elektrycznej w domu w zimie

Przedstawiciele służby zdrowia apelują do mieszkańców Wysp, aby ogrzewali pokoje dzienne i sypialnie

Od wiosny 2023 r. Wyspiarze poczekają na wjazd do UE nawet cztery razy dłużej niż obecnie. Zostaną poddani zwiększonym kontrolom

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!