Będzie więcej pracy dla Polaków w UK - sieć pubów planuje stworzyć 10 000 miejsc pracy!

Nie wszystkie firmy podzielają obawy związane z Brexitem! Wetherspoons zapowiedziało duże inwestycje w najbliższym czasie - dzięki inwestycjom na poziomie 200 milionów funtów w UK i Irlandii ma zostać stworzonych 10 tysięcy nowych miejsc pracy.

Założona w 1979 roku przez Tima Martina firma J D Wetherspoon zarządza około 900 pubami na terenie UK i Irlandii, a ostatnio coraz odważniej poczyna sobie na rynku hotelarskim. Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" przedsiębiorstwo planuje wydać na inwestycje ponad 200 milionów funtów, co ma przełożyć się na stworzenie około 10 tysięcy nowych miejsc pracy na terenie Wielkiej Brytanii.

Czytaj także: LIDL szykuje znaczące podwyżki dla 19 000 pracowników! Od marca 2020 r. stawki będą wyższe od National Living Wage o 13-30 proc.!

Plan ekspansji formy opracowano na najbliższe pięć lat i obejmuje on otwieranie nowych pubów i hotelów na terenie UK i Irlandii. Co ciekawe, większość funduszy zostanie przeznaczona na inwestycje w małych i średnich miastach, ale inicjatywa obejmie także większe miasta.

Nowe puby powstaną w Bourne w Lincolnshire, w Waterford w Irlandii, w Hamilton w Szkocji, w Ely w Cambridgeshire, w Diss w Norfolk, w Felixstowe w Suffolk, w Newport Pagnell w Buckinghamshire i w Prestatyn w północnej Walii. Poza tym dalszy rozwój został zaplanowany w Londynie, Dublinie, Edynburgu, Glasgow, Birmingham, Leeds i Galway.

WAŻNY TEMAT: Na Amazonie sprzedawano świąteczne ozdoby ze zdjęciami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

- Szczególnie cieszymy się, że duża część inwestycji zostanie przeznaczona na mniejsze miasta, które odnotowały spadek inwestycji w ostatnich latach. To, że stworzymy około 10 000 miejsc pracy to także dobra wiadomość - komentował założyciel firmy. - Nie możemy się doczekać otwarcia wielu nowych pubów, a także inwestowania w istniejące puby w ciągu najbliższych czterech lat - dodawał.

Obecnie Wetherspoons prowadzi 875 pubów i 58 hoteli w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii i zatrudnia 44 000 pracowników. Co ciekawie, stojący na czele przedsiębiorstwa Tim Martin jest osobą popierającą Brexit, co wśród biznesmenów nie jest powszechne. Uważa on, że ceny piwa spadną po wyjściu z UE