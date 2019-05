Będzie podwyżka płacy minimalnej? Kanclerz Hammond to "poważnie" rozważa

Phillip Hammond ma "poważnie rozważać" podniesienie stawki National Minimum Wage, jak donoszą źródła zbliżone do środowiska obecnego kanclerza skarbu. W grę ma wchodzić "znacząca" podwyżka.

O sprawie czytamy na łamach "The Guardian" i jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskich żurnalistów chodzi o naprawdę poważną podwyżkę. Odpowiedzialny za publiczne finanse w rządzie Theresy May od lipca 2016 roku Phillip Hammond miał postawić sobie bardzo ambitny cel. Dyskusje w jego ministerstwie mają dotyczyć podniesienie brytyjskiej płacy minimalnej do poziomu 66% mediany zarobków w całym kraju. W skali krajów rozwiniętych byłby to prawdziwy ewenement.

Kanclerz spotkał się w zeszłym tygodniu z Frances O’Grady, sekretarz generalną Kongresu Związków Zawodowych (TUC). Wszystko wskazuje również na to, że w zbliżającym się tygodniu dojdzie do okrągłego stołu z udziałem Hammonda i przedstawicielami związków zawodowych.

Według źródeł zbliżonych do środowiska brytyjskiego odpowiednika ministerstwa finansów Hammond ma być bardzo zatroskany sytuacją najsłabiej opłacanych pracowników w UK. Jego pomysłem na walkę z tego typu ubóstwem ma być właśnie podniesienie NMW.

Dodajmy, że brytyjski Skarb Państwa zlecił już badanie skutków kolejnego znaczącego wzrostu płacy minimalnej, którym ma zająć się amerykański naukowiec Arin Dube. Wszystko wskazuje na to, że jej podniesienie nie miało znaczącego wpływu na spadek zatrudnienia w kraju.

Przypomnijmy, w nowym roku podatkowym 2019 National Living Wage wzrosła z 7,83 funta do 8,21 funta, co przekłada się na dodatkowe 690 funtów rocznie w portfelach obywateli. Z kolei National Minimum Wage wzrosła do 6,15 funta za godzinę dla osób od 18. do 20. roku życia i 7,70 funta za godzinę dla osób od 21. do 24. roku życia.