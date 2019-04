Będzie podwyżka? Czy od maja zapłacimy więcej za korzystanie z Netflixa?

To już pewne - Netflix podnosi ceny swojego abonamentu. Podwyżka jednak nie pojawi się we wszystkich krajach, gdzie dostępny jest największy serwis streamingowy.

Jeszcze w styczniu 2019 roku zapowiedziano, że korzystanie z Netflixa będzie droższe. Jako pierwsi przekonali się o tym Amerykanie. Na początku kwietnia tamtejsi subskrybenci otrzymali specjalną informację, w której przypomniano im wzroście cen, który będzie miał miejsce w kolejnym cyklu rozliczeniowym.

O ile ceny poszły w górę? Za plan Standard zamiast 10.99$ zapłacić będzie trzeba dwa dolary więcej, plan Premium to wydatek rzędu nie 13.99$, ale 15.99 $, z kolei Basic poszedł w górę z 7.99$ do 8.99$. Warto dodać, że mamy do czynienia w tym przypadku z największą podwyżką w historii Netflixa, a ceny za dostęp do ich przepastnej biblioteki tytułów rosły już kilkakrotnie.

No dobrze, ale jak to się ma do nas, mieszkańców Europy? Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" nowy cennik ma wkrótce pojawić się w niektórych z krajów starego kontynentu - w tym Wielkiej Brytanii - oraz w Brazylii i Meksyku. Oficjalnie potwierdzono, że w minionym miesiącu testowano nowe, wyższe ceny, a konkretnie 10,99 £ (Basic), 11,99 £ (Standard) i 12,99 £ (Premium). Dodajmy, że obecnie ceny kształtują się na poziomie odpowiednio 5.99, 7.99 i 9.99.

Czy dojdzie jednak do podwyżki? Jeszcze nie wiadomo!

Analitycy Netflixa nie mają najmniejszych wątpliwości, że subskrybenci będą skłonni zapłacić więcej za usługę najwyższej jakości. Szacuje się, że z powodu podwyżek do ośmiu procent widzów może zrezygnować.

