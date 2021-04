Będzie dodatkowy Bank Holiday we wrześniu? Firmy z branży turystyczno – hotelarskiej apelują do rządu o pomoc

Fot. Getty

Firmy z branży turystyczno-hotelarskiej apelują do rządu o ustanowienie we wrześniu dodatkowego dnia wolnego, aby choć częściowo zrekompensować niemożność prowadzenia biznesu w trakcie Bank Holidays przypadających na miesiące kwiecień i maj. Jednym z argumentów wysuwanych na rzecz takiego rozwiązania jest też podziękowanie „bohaterom NHS” za ogrom pracy włożonej w ratowanie ludzkiego życia i zdrowia w czasie epidemii.

Firmy z branży turystyczno – hotelarskiej skarżą się, że nie skorzystają ani na Bank Holiday przypadającym w okresie wielkanocnym, ani na dniu wolnym od pracy w maju. To generuje ogromne straty i nie dla wszystkich jest zrozumiałe, dlaczego w połowie kwietnia działalność będą mogły wznowić sklepy non-essential, a hotele, muzea i inne obiekty turystyczne wciąż nie. Z tego też względu przedstawiciele branży apelują do rządu o zrekompensowanie im strat i chociaż ustanowienie jednego dodatkowego Święta Bankowego właśnie we wrześniu. - Branża [turystyczno - hotelarska] ucierpiała jako pierwsza, ucierpiała najmocniej, a jej odbudowa zajmie najwięcej czasu. W ciągu ostatnich 14 miesięcy większość naszych placówek była zamknięta w każdy dzień wolny od pracy, dlatego ustawicznie prosimy rząd o wprowadzenie dodatkowego Bank Holiday w 2021 r. Pod koniec września, aby podziękować pracownikom NHS i pracownikom kluczowym oraz by pozowlić sektorowi turystycznemu odbudować się oraz zrównoważyć rachunki – apeluje Bernard Donoghue, dyrektor Association of Leading Visitor Attractions.



Zainteresowanie głównymi atrakcjami turystycznymi UK spadło w 2020 r. o 70 proc.

Jak wynika z danych zgromadzonych przez Association of Leading Visitor Attractions (ALVA), zainteresowanie głównymi atrakcjami turystycznymi UK spadło w 2020 r. aż o 70 proc. Po mocnym początku liczba gości zmalała na skutek wprowadzanych lockdownów w sposób zupełnie niespotykany. O ile w 2019 r. całkowita liczba turystów, którzy odwiedzili główne atrakcje Wielkiej Brytanii wyniosła 151,3 mln, to już w 2020 r. spadła ona do zaledwie 45,4 mln. Pomimo jednak lockdownów wciąż najchętniej odwiedzanym miejscem w UK w 2020 r. okazały się Tate Modern, Natural History Museum i British Museum. Wysoko uplasowały się też pod względem zainteresowania ogrody Royal Botanic Gardens, Kew Gardens i RHS Garden Wisley, natomiast najgorzej w ostatnim roku poradziły sobie Royal Museums Greenwich i Zamek w Edynburgu.