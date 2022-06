Będzie deszczowo i wietrznie przed powrotem upałów, w czasie których ma być 30 stopni Celsjusza

Met Office wydało żółte ostrzeżenia pogodowe przed ulewnymi deszczami w Szkocji. W ciągu kolejnych dni opady pojawią się w całym kraju, a w następnym tygodniu temperatury wzrosną do 30 stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższych paru dni będzie deszczowo i wietrznie na Wyspach, jednak z początkiem lipca temperatury zaczną rosnąć i osiągną nawet 30 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu.

Deszczowa pogoda

Przez kilka następnych dni pogoda będzie niestabilna w Wielkiej Brytanii. W zachodnich rejonach kraju i w Szkocji wystąpią opady deszczu, i tam będą najbardziej obfite. Met Office wydało żółte ostrzeżenie przed deszczem, które obowiązuje od 02:00 do 18:00 we wtorek.

„Okres obfitych opadów deszczu we wtorek może doprowadzić do niewielkich powodzi w południowo-zachodniej Szkocji. Możliwe jest zalanie kilku domów i firm. Usługi autobusowe i kolejowe prawdopodobnie też ucierpią, co wpłynie na wydłużenie czasu podróży” – podało Met Office.

Z kolei Susan Powell z BBC powiedziała:

- Wygląda to jak mieszanka przejaśnień z mocnymi opadami deszczu, które czasami będą przesuwać się nad Wielką Brytanią. Przez cały tydzień ciśnienie będzie dość niskie (…). We wtorek rano będzie mokro w Irlandii Północnej, przejaśni się później, jednak pojawią się burze. Deszcz po południu przesunie się nad zachodnią Szkocję, na północny-zachód Anglii aż do Kornwalii. Parę przelotnych opadów możliwych jest także w rejonie Midlands i na południowym-wschodzie Anglii.

Wtorek ma być także wietrznym dniem – na zachodzie siła wiatru może dochodzić do 40 mil na godzinę. Z kolei w środę deszczowo już będzie w całym kraju, a temperatury będą niższe od średniej o tej porze roku.

Upalny weekend

W weekend za sprawą systemu wysokiego ciśnienia z południa temperatury wzrosną powyżej 20 stopni Celsjusza, jednak na północnym-zachodzie nadal najprawdopodobniej będzie deszczowo.

W przyszłym tygodniu pogoda będzie już bardziej stabilna, a temperatury w środę i czwartek mogą wzrosnąć aż do 30 stopni Celsjusza zwłaszcza na południowym-wschodzie kraju.

