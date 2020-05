Będą masowe zwolnienia w Ryanair. Michael O'Leary potwierdził, że pracę straci kilka tysięcy osób

Fot. Getty

Jeszcze w połowie kwietnia Michael O'Leary zapewniał, że Ryanair ma wystarczająco dużo gotówki potrzebnej do tego, żeby przetrwać, i że po zakończeniu kryzysu linia lotnicza „szybko odbije się od dna”, ale... prognozy te szybko musiał jednak zweryfikować. Dyrektor generalny Ryanaira zapowiedział właśnie masowe zwolnienia, które mogą objąć nawet 3000 pilotów i członków personelu pokładowego.

Miesiąc temu dyrektor generalny irlandzkich linii lotniczych Michael O'Leary miał znacznie bardziej optymistyczne spojrzenie na przyszłość i choć denerwował się, że duże linie lotnicze (m.in. Lufthansa, Air France czy Alitalia) otrzymują ogromne wsparcie w ramach rządowych programów pomocowych, nazywając ich „dotacyjnymi ćpunami krążącymi po Europie i wciągającymi pomoc publiczną”, to jednocześnie zapewniał, że Ryanair ma wystarczająco dużo gotówki, by poradzić sobie z kryzysem. O'Leary przewidywał, że po zakończeniu epidemii większość linii lotniczych nie tylko „szybko odbije się od dna”, ale też że niektóre linie lotnicze (w tym Ryanair) odnotują w 2021 r. pewne wzrosty. Szef irlandzkiej taniej linii potwierdził również kilka tygodni temu, że nie wycofuje się ze sprowadzenia do floty nowych maszyn Boeing 737 MAX (okrytych zresztą złą sławą po dwóch katastrofach lotniczych w Etiopii i Indonezji).

Weekend majowy przyniósł jednak pracownikom Ryanaira hiobowe wieści. Michael O'Leary przekalkulował straty i podjął decyzję o zwolnieniu nawet 15 proc. pilotów i pracowników personelu pokładowego, czyli nawet 3000 osób rozsianych po całej Europie. Pracę zatrzyma prawdopodobnie większość pozostałych pracowników Ryanaira (m.in. pracownicy obsługi naziemnej), ale będą oni musieli się zgodzić na redukcję pensji. Szef Ryanaira zapowiedział zresztą, że sam obetnie sobie pensję o połowę do marca przyszłego roku.

- Redukcja etatów i pensji to minimum, którego potrzebuje Ryanair, aby przetrwać kolejnych 12 miesięcy – zaznaczył Michael O'Leary w ostatnim wywiadzie dla BBC. I dodał także, że w przypadku braku szczepionki spółka może zdecydować się na kolejne, jeszcze głębsze cięcia.