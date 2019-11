BBC wzywa Partię Konserwatywną do usunięcia "GORSZĄCEGO" spotu wyborczego z Facebooka!

BBC wezwało władze Partii Konserwatywnej do usunięcia spotu wyborczego opublikowanego na Facebooku. Polityczna reklama zawiera w odpowiedni sposób zredagowane wystąpienia reporterów BBC, w tym Laury Kuennssberg i Huwa Edwardsa.

Brytyjski nadawca określił wykorzystanie treści stworzonych przez jego reporterów w materiale wyborczym przygotowanym na potrzeby kampanii przez torysów, jako "całkowicie niedopuszczalnym". Władze BBC przekonują, że taki ruch może "zaszkodzić w postrzeganiu bezstronności" jego reporterów. Oprócz tego w materiale pojawiły się treści wyciągnięte z kontekstu, zmanipulowane w taki sposób, aby popierać tezy głoszone przez rządzące ugrupowanie polityczne. Prawnicy stacji zwrócili się już do Partii Konserwatywnej w sprawie usunięcia tych treści.

We’re aware of Conservative Party Facebook adverts using edited BBC content. This is a completely unacceptable use of BBC content which distorts our output and which could damage perceptions of our impartiality. We are asking the Conservatives to remove these adverts.