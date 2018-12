BBC wyjaśnia: Jak będzie wyglądał okres przejściowy po wyjściu UK z Unii Europejskiej? [wideo]

Fot. YouTube

Stacja BBC postanowiła przybliżyć mieszkańcom Wielkiej Brytanii kwestię okresu przejściowego, który rozpocznie się z dniem 29 marca 2019 r., jeśli, rzecz jasna, rząd w Londynie podpisze z Brukselą umowę wyjścia z UE. W trakcie okresu przejściowego Brytyjczyków wciąż będą obowiązywały rozwiązania funkcjonujące w obrębie Wspólnoty, ale nie będą oni już mieli wpływu na ich kształtowanie.

„Wiecie jak to jest, podczas długiej podróży?” - pyta na początku filmiku dziennikarz BBC, Chris Morris, po czym słyszy w odpowiedzi pytanie: „Czy już tam jesteśmy?”. Otóż, jak przypomina Chris Morris, Brytyjczycy „jeszcze tam nie są”, co oznacza, że muszą jeszcze trochę poczekać, aż ich kraj w pełni opuści Unię Europejską.

„Proszę kochanie, musisz mi dać drugą szansę” - irlandzcy komicy zakpili z Brexitu

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to znaczy jeśli parlament brytyjski zaakceptuje wynegocjowaną z UE umowę wyjścia, a rząd Theresy May podpisze stosowne porozumienie z Brukselą, to z dniem 29 marca 2019 r. rozpocznie się okres przejściowy. Okres ten, zwany też przez brytyjski rząd okresem implementacji, potrwa 21 miesięcy, do końca grudnia 2020 r., i będzie służył Brytyjczykom do przystosowania się do nowych warunków. Poza tym w okresie przejściowym ma zostać wynegocjowana nowa umowa handlowa pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską.

Graficiarz w pomysłowy sposób przerobił ksenofobiczny napis w coś pozytywnego

W trakcie okresu przejściowego, jak tłumaczy Chris Morris, Wielka Brytania nie będzie już formalnie członkiem Unii Europejskiej, ale przeciętny Brytyjczyk nie zauważy, żeby w tym czasie coś w jego życiu się zmieniło. Zjednoczone Królestwo pozostanie w obrębie jednolitego rynku UE i w unijnej unii celnej, toteż zachowane zostaną dotychczasowe, unijne swobody (w tym swobodny przepływ osób), nie zmienią się cła na sprowadzane do UK towary, a na granicach nie pojawią się żadne nowe kontrole.

„Wielka Brytania może jednostronnie wycofać się z Brexitu” - ważna opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Jednak, jak przypomina dziennikarz BBC, w trakcie okresu przejściowego Wielka Brytania nie będzie już mogła stanowić z innymi krajami unijnego prawa. Wprowadzi do niespotykaną sytuację, w której Zjednoczone Królestwo będzie podmiotem prawa, którego nie będzie współautorem. Jednocześnie także Brytyjczycy będą nadal podlegali pod jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.