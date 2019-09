BBC wyemitowało dokument o polskim gangu handlarzy niewolnikami, którzy swoich własnych rodaków „traktowali jak zwierzęta” [wideo]

Fot. BBC, West Midlands Police

W czwartek wieczorem program BBC 1 wyemitował dokument o polskim gangu handlarzy ludźmi, który stworzył największą siatkę niewolniczą w Wielkiej Brytanii. Ofiarami Polaków byli ich rodacy - osoby znajdujące się w bardzo trudnej życiowej sytuacji i potrzebujące czyjejś pomocnej dłoni… Zobaczcie dokument BBC, w którym ofiary gangu opowiadają swoje zatrważające historie.

Członkowie polskiego gangu zwabiali swoje ofiary z Polski do West Midlands. Mamili rodaków fałszywymi obietnicami bezpłatnej podróży, zakwaterowania oraz dobrze płatnej pracy. Niestety, na miejscu okazywało się, że to pułapka. Szacuje się, że polska grupa przestępcza oszukała i wykorzystała od 300 do ponad 400 osób.

Gang traktował swoje ofiary w sposób skandaliczny, czyniąc z nich niewolników, którzy mieszkali w spartańskich warunkach, byli wykorzystywani do bardzo ciężkiej i słabo płatnej pracy. Niektóre ofiary musiały nawet myć się w kanałach i jeść odpadki znalezione w śmietnikach.

Ośmiu członków gangu, którzy według BBC zarobili na handlu Polakami prawdopodobnie 2 miliony funtów, trafiło już do więzienia. Przestępcy w większości byli ze sobą w różnym stopniu spokrewnieni.

