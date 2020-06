BBC przywróci kontrowersyjny odcinek "Hotelu Zacisze" ze specjalnym komentarzem

Usunięty przez BBC odcinek "Hoteli Zacisze" zawierający rasistowski język wraca na platformę streamingową UKTV. Z odpowiednim komentarzem.

Przypomnijmy, jeden z odcinków kultowego brytyjskiego serialu "Hotel Zacisze" (tytuł oryginalny: "Fawlty Towers") został usunięty z należącej do BBC platformy streamingowej. Powodem takiej decyzji była obecność "rasistowskich obelg" ("racial slurs"). Dodajmy, że chodzi konkretnie o epizod z 1975 roku zatytułowany "Goście z Niemiec". Zawiera on scenę, w której główny bohater, Basil Fawlty, grany przez Johna Cleese`a, jednego z członków grupy Monty Pythona, dziwi się, że w szpitalu pracuje czarnoskóry lekarz, a major Gowen wielokrotnie używa obraźliwego określenia w stosunku do czarnoskórych w stosunku do graczy krykieta z Indii.

W związku z nacechowaniem tej sceny władze BBC podjęły decyzję o usunięciu tego odcinka z zasobów UKTV. W tej kwestii wydano oficjalne oświadczenie, w którym podkreślono, że język, którym posługują się bohaterowie w tym odcinku jest szkodliwy i obraźliwy.

"Ten odcinek zawiera rasistowskie obelgi, dlatego usunęliśmy go podczas przeglądu. Regularnie sprawdzamy starsze treści, aby upewnić się, że spełniają oczekiwania odbiorców. Niektóre programy zawierają ostrzeżenia, a inne są edytowane. Chcemy poświęcić więcej czasu na rozważenie jakie mamy opcje w tym odcinku" – czytamy w oświadczeniu.

Głos w tej sprawie zagrał odtwórcy roli Basila. Cleese w rozmowie z "The Age" wyraził niezadowolenia z takiego obrotu spraw. "Jedną z rzeczy, których nauczyłem się w ciągu ostatnich 180 lat, jest to, że ludzie mają bardzo różne poczucie humoru. Niektórzy rozumieją, że jeśli wkładasz bzdury w usta osoby, z której chcesz się wyśmiewać, nie przekazujesz jej poglądów tylko się z niej wyśmiewasz" - komentował aktor wcielający się w postać egoistycznego, złośliwego i ironicznego właściciela fikcyjnego hotelu w Torquay.

Ostatecznie odcinek "Goście z Niemiec" ma wrócić na UKTV po przeprowadzeniu przez BBC odpowiedniej rewizji treści w nim zawartych. Nadawca ostrzega widzów o obecnych w nim treściach, które mogą być "obraźliwe", a już wkrótce na platformie ma pojawić się specjalny komentarz dotyczący potencjalnie kontrowersyjnych kontekstów.

Dodatkowo BBC zaznaczyło, że regularnie dokonuje podobnych rewizji swoich starszych produkcji pod kątem obecności treści, które z dzisiejszej perspektywy mogą być na przykład rasistowskie.

