Mężczyzna z Barnslay krzyczał "po***ało mnie!" i celował z kuszy do policjantów [WIDEO]

Celował z broni do policjantów - zobaczcie sami, jak to wyglądało

Fot: YouTube

Uzbrojony w kuszę mężczyzna krzyczący po polsku celował z kuszy do oficerów policji hrabstwa South Yorkshire - jego "starcie" z mundurowymi zostało nagrane przez przypadkowego przechodnia. Jak wyglądało? Zobaczcie wideo!

Do tych wydarzeń doszło w centrum miasta Barnslay (hrabstwo South Yorkshire), około godziny 1:30 w nocy, w niedzielę 9 maja 2021 roku. Jeszcze tego samego dnia na YouTubie został opublikowany krótki filmik nagrany przez przypadkowego przechodnia, który był świadkiem tej dość niecodziennej sytuacji. Widać na nim, jak uzbrojony w kuszę mężczyzna krzyczy po polsku "po***ało mnie!" i po angielsku "insane" do nagrywającej go osoby i celuje do niego z broni. W odległości dosłownie kilku, może kilkunastu metrów stoi... policyjny radiowóz. Po chwili wysiadają z niego funkcjonariusze i przystępują do interwencji wobec uzbrojonego w kuszę Polaka (???), który spokojnie i powoli zaczął się oddalać.

31-latek z kuszą krzyczał po polsku "po***ało mnie!" i po angielsku "insane!"

Co dzieje się później? Zobaczcie sami:

Na nagraniu widać wyraźnie, jak brytyjscy policjanci rzucają się najpierw do ucieczki przed celującym do nich z kuszy długowłosym mężczyzną ubranym we flanelową koszulę, ale później przystępują do interwencji. Jak później przekazał rzecznik prasowy South Yorkshire Police "funkcjonariusze pełniący rutynowe obowiązki w zakresie porządku publicznego" w okolicach Peel Street mieli zauważyć niebezpiecznego osobnika.

Jak wynika z oficjalnych informacji przekazanych przez South Yorkshire Police 31-letni kusznik rzucił się do ucieczki w kierunku mostu przy West Way, ale policjanci skutecznie go unieszkodliwili. W wyniku tego incydentu nikt nie został ranny, a uzbrojony w kuszę mężczyzna, który mieszka w Barnslay, został aresztowany i obecnie przebywa za kratkami. Wkrótce mają mu zostać postawione odpowiednie zarzuty.

Rzecznik South Yorkshire Police w komunikacie przekazanym brytyjskim mediom chwalił postawę policjantów biorących udział w tej akcji. "To był poważny incydent" - czytamy. "Nasi funkcjonariusze wykazali się dziś rano absolutnym zaangażowaniem w bezpieczeństwo publiczne, zareagowali bardzo szybko [...], aby w możliwie bezpieczny sposób poradzić sobie w tej sytuacji".