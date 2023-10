Styl życia Banksy stanie przed sądem – czy poznamy jego tożsamość?

Banksy jest prawdopodobnie najsłynniejszym grafficiarzem na świecie, ale jego tożsamość nadal pozostaje tajemnicą. Wkrótce może się to zmienić. Artysta ma stanąć przed sądem. Czy będzie zmuszony do ujawnienia swojej tożsamości?

Działania prawne wobec słynnego artysty street-artowego zostały zainicjowane przez Andrew Gallaghera. Obecnie 56-letni przedsiębiorca rozpoczął karierę w branży muzycznej, organizując imprezy rave w latach 90. XX wieku, a później wykorzystał komercyjny potencjał graffiti. W chwili obecnej ma on prowadzić sprawę w sądzie, a wśród oskarżonych jest niejaki Robin Gunningham.

Właśnie tak według doniesień dziennikarzy „The Mail on Sunday” miał nazywać się Banksy. Co więcej, według doniesień, współoskarżonym Gunninghama jest firma założona przez Banksy’ego, która żartobliwie nazywa się Pest Control Ltd.

Jak naprawdę nazywa się Banksy?

Ani Gallagher, ani jego prawnik nie ujawnili żadnych dalszych informacji na temat tej sprawy. Szczegóły pozostają obecnie „poufne” i „pozostaną takie, dopóki Banksy lub Pest Control nie złożą potwierdzenia wykonania usługi”, jak czytamy na łamach brytyjskich mediów. – Z tego powodu nie mogę powiedzieć nic więcej na temat tego roszczenia – podsumowuje reprezentant prawny Gallaghera.

Warto w tym miejscu dodać, że mamy do czynienia z nie pierwszą tego typu sytuacją w karierze Banksy`ego. W 2019 Andrew Gallagher w ramach Full Color Black miał sprzedawać kartki okolicznościowe, wykorzystując znak towarowy Banksy`ego. Przedsiębiorca utrzymywał, iż… nie jest on używany.

Czego dotyczy jego spór z Andrew Gallagherem?

W odwecie artysta otworzył Gross Domestic Product, pop-up shop w Londynie. Zrobił to, aby wzmocnić swoją pozycję w perspektywie walki w sądzie w związku z tą sprawą. Sprawa ta również groziła ujawnieniem tożsamości Banksy’ego, ale ostatecznie do tego nie doszło. Jego adwokat stanowczo argumentował, że ujawnienie personaliów graficiarza i street-artowca uderzy w jego artystyczną osobowość.

I właśnie może najważniejszym aspektem zwycięstwa Banksy’ego w tej konkretnej sprawie było to, że jego prawdziwe nazwisko pozostało nieujawnione.

Przypomnijmy, prawdziwe imię i nazwisko Banksy`ego według gazety „The Guardian” to Robert Banks. Z kolei dziennikarze „The Mail on Sunday” utrzymują, że naprawdę nazywa się Robin Gunningham. Według innych pod pseudonimem ukrywa się Robin Banksy.

